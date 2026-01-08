۱۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۷

استاندار کردستان:

اعتبارات شهرداری های کردستان بیش از ۲۲۰ درصد افزایش یافته است

سرویس کردستان- استاندار کردستان با اشاره به جهش کم سابقه منابع مالی مدیریت شهری در استان، گفت: اعتبارات تخصیص یافته به شهرداری های کردستان امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۲۲۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش کرد پرس، آرش زره تن لهونی در نشست شهرداران استان کردستان، گفت: تقویت بنیه مالی شهرداری ها نقش تعیین کننده ای در شتاب بخشی به عمران و آبادانی شهرها دارد و افزایش اعتبارات شهرداری ها و دهیاری ها به صورت هدفمند در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: عملکرد شهرداران در مسیر توسعه شهری، ساماندهی فضاهای عمومی و ارائه خدمات به شهروندان قابل تقدیر است و این تلاش ها باید با برنامه ریزی دقیق و نگاه آینده نگرانه تداوم یابد.

استاندار کردستان تکریم ارباب رجوع را از ارکان اصلی مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: احترام به شهروندان، پاسخگویی مناسب و تلاش برای گره گشایی از مشکلات مردم باید به فرهنگ سازمانی شهرداری ها تبدیل شود.

