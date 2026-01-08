اعتبارات شهرداری های کردستان بیش از ۲۲۰ درصد افزایش یافته است

به گزارش کرد پرس، آرش زره تن لهونی در نشست شهرداران استان کردستان، گفت: تقویت بنیه مالی شهرداری ها نقش تعیین کننده ای در شتاب بخشی به عمران و آبادانی شهرها دارد و افزایش اعتبارات شهرداری ها و دهیاری ها به صورت هدفمند در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: عملکرد شهرداران در مسیر توسعه شهری، ساماندهی فضاهای عمومی و ارائه خدمات به شهروندان قابل تقدیر است و این تلاش ها باید با برنامه ریزی دقیق و نگاه آینده نگرانه تداوم یابد.

استاندار کردستان تکریم ارباب رجوع را از ارکان اصلی مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: احترام به شهروندان، پاسخگویی مناسب و تلاش برای گره گشایی از مشکلات مردم باید به فرهنگ سازمانی شهرداری ها تبدیل شود.