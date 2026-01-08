شهرک لجستیک می تواند مبادلات تجاری منطقه ای را افزایش دهد

به گزارش کرد پرش، ارسلان ازهاری در دومین جلسه کمیته پیگیری ایجاد شهرک لجستیک استان که در سالن جلسات معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری این جلسات، جمع آوری داده ها، بازنگری مطالعات اولیه و بررسی نقاط مشخص شده برای استقرار شهرک لجستیک در استان است تا زمینه تصمیم گیری نهایی و اخذ مجوزهای لازم از شورای لجستیک کشور فراهم شود.

وی افزود: مطالعات اولیه و جمع آوری داده های مرتبط انجام شده، اما لازم است این مطالعات با نگاه دقیق اقتصادی، تحلیل هزینه ـ فایده، بررسی تملک اراضی و امکانات زیرساختی بازنگری و تکمیل شود تا پروژه از توجیه پذیری کامل برخوردار باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان با اشاره به اعلام آمادگی برخی هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری برای ورود به این پروژه، اظهار کرد: مدل اقتصادی پروژه باید به گونه ای طراحی شود که برای سرمایه گذار جذاب، قابل اجرا و دارای ریسک محدود باشد.

ازهاری ادامه داد: چند گزینه مکانی برای استقرار شهرک لجستیک در استان شناسایی شده است که هر یک دارای مزایا و محدودیت هایی است و این گزینه ها باید از نظر شیب و توپوگرافی، وضعیت زیرساخت های موجود، مسائل تملکی، منابع طبیعی و مستثنیات، حداکثر ظرف ۱۰ روز به صورت کارشناسی و دقیق بررسی شوند.

وی با اشاره به موقعیت ترانزیتی استان، یادآور شد: قرار گرفتن کردستان در مسیر شمال ـ جنوب، دسترسی به مرزها و امکان تجمیع و جابه جایی بار، یک مزیت مهم است که در صورت تصمیم سازی صحیح می تواند به توسعه اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری استان منجر شود، بنابراین تمرکز صرف بر یک یا دو مسیر محدود اقتصادی در استان توجیه پذیر نیست.

مکان یابی مناسب، تضمین کننده موفقیت شهرک لجستیک است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه حمل ونقل و ترانزیت، گفت: استان کردستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت های ریلی، دسترسی به شبکه حمل ونقل و امکان اتصال به کریدورهای ترانزیتی، به عنوان یکی از گزینه های جدی برای استقرار بندر خشک در غرب کشور مطرح است.

کیومرث حبیبی افزود: انتخاب مکان مناسب و انجام صحیح مطالعات، شهرک لجستیک و بندر خشک را می تواند به یکی از پروژه های اثرگذار در توسعه زیرساختی استان تبدیل کند و نقش مهمی در ساماندهی حمل ونقل، پشتیبانی از تولید و ارتقای جایگاه ترانزیتی کردستان ایفا کند.

وی اظهار کرد: تصمیم گیری در این حوزه باید به گونه ای باشد که در مراحل اجرا با چالش های حقوقی، فنی و اجرایی مواجه نشویم، چراکه تجربه پروژه های مشابه نشان داده است انتخاب نادرست مکان، هزینه های سنگین و تأخیرهای طولانی به دنبال دارد.