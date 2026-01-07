هوای آذربایجان غربی روز جمعە برفی می شود

به کزارش کردپرس، مهدی صابری بیان کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیشیابی و با توجه به فعالیت سامانه بارشی زودگذر در منطقه از بعد از ظهر روز جمعه بارش متناوب برف و باران و وزش باد پیش بینی می‌شود.

او افزود: وزش باد گاهی شدید، بارش برف و باران کلیه مناطق استان به ویژه نیمه جنوبی را در بر می‌گیرد.

صابری اضافه کرد: این سامانه بارشی زودگذر روز شنبه بیستم دی ماه از منطقه خارج می‌شود.

ریسس پیش بینی ادارە کل هواشناسی اظهار کرد: احتمال لغزندگی، آبگرفتگی معابر شهری، کولاک برف، وقوع بهمن، یخبندان، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای پیش بینی می‌شود.