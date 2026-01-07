چهاردهم اردیبهشت به نام روز «قروه» در تقویم نامگذاری شد

به گزارش خبرنگار کردپرس، همه چیز در اردیبهشت ماه سال ۱۲۹۱ هجری شمسی شکل گرفت. یک درگیری خونین و تاریخ ساز میان طرفداران و مخالفان دولت مشروطه در روستای «سولچه» واقع در بخش چاردولی شهرستان قروه. در این مصاف تاریخ ساز، «یفرم خان ارمنی» سردار نامدار عصر مشروطه که فرماندهی نیروهای دولتی را در مقابله با شورشیان طرفدار «سالارالدوله» برادر «محمدعلی میرزا» پادشاه مخلوع قاجار بر عهده داشت، به دست قوای «عبدالباقی خان» حاکم جوان منطقه چاردولی قروه کشته شد. هرچند که این جنگ با کشته شدن «عبدالباقی خان» و شمار زیادی از نیروهای ورزیده و وفادار وی و فرار و اسارت باقیمانده آنان، در نهایت با پیروزی قوای دولتی و مشروطه خواهان به پایان رسید و بدین ترتیب آتش فساد و فتنه «سالارالدوله» که پس از خلع «محمدعلی شاه» از سلطنت، مدعی تاج و تخت ایران شده بود تا حدود زیادی خاموش گشت اما این واقعه در تعیین سرنوشت سیاسی و مسیر آینده کشور تأثیرات مهم و عمیقی برجای گذاشت و ملت ایران را که در پرتو جنبش مشروطه رؤیای شیرین دستیابی به استقلال و آزادی و عدالت و حکومت قانون را در سر می پروراند با رنج ها، محنت ها و مصایب و بدبختی های جدیدی مواجه ساخت.

در واقع جنبش مشروطه تأثیر بسیاری روی انقلاب ۵۷ داشت و یک سرفصل جدید در تاریخ کشور ایجاد کرد که ایران را پیشگاه ملت های منطقه قرار داد. خیلی از ملت ها با الهام از جنبش مشروطه بر علیه استعمارگران و استبداد قیام کردند و یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار در شکل گیری انقلاب اسلامی میراثی بود که از مشروطیت به جای ماند و در این بین نقش جنگ سولچه در شکست مشروطه و شکل گیری انقلاب را نمی توان نادیده گرفت چرا که کشته شدن «یفرم خان» در این جنگ، مسیر سرنوشت کشور ایران را تغییر داد.

حال باتوجه به این واقعه و تأثیرگذاری آن در تاریخ، شورای فرهنگ عمومی شهرستان قروه تصمیم بر نامگذاری روز ۱۴ اردیبهشت ماه همزمان با این رخداد به نام روز «قروه» کرده است.

در همین زمینه به گفته فرماندار شهرستان قروه رویکرد مدیریت شهرستان مبتنی بر منطق، خرد جمعی و مشارکت است و در انتخاب روز قروه، تمامی شرایط به‌گونه‌ای مدنظر قرار خواهد گرفت که امکان اجرای مطلوب برنامه‌ها و مراسم فرهنگی فراهم باشد.

«مرتضی جوانمردی» از نظرسنجی انجام شده برای انتخاب روز قروه خبر داد. «با توجه به نظرسنجی انجام‌ شده از شهروندان و اجماع نظر اعضای شورای فرهنگ عمومی، روز ۱۴ اردیبهشت به دلیل آغاز جنگ «سولچه» در مسیر مشروطه‌خواهی و پیروزی جنگاوران قروه‌ای، که نمادی از مقاومت، ایستادگی و ایثار مردم این دیار است، به عنوان «روز قروه» نامگذاری شد».

همچنین این شورا «محسن صالحی» از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ قروه و «عزت الله سلیمانی نیا» از هنرمندان برجسته نقاشی را به عنوان خادمان فرهنگ عمومی شهرستان معرفی کرد. /