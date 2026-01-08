برنامه وزارت جهادکشاورزی در قبال این گرانی ها چیست؟

به گزارش کردپرس، کمال حسین‌پور نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس در نشست کمیسیون کشاورزی با وزیر جهاد کشاورزی گفت: همه ی ما چه دولت و چه مجلس، در برابر مردم مسئولیم و همه می‌دانیم مردم مشکل اقتصادی و معیشتی دارند.

او افزود: ارز ترجیحی ارز فساد و ارز رانت بود و من موافق حذف ارز ترجیحی هستم، اما حذف ارز ترجیحی باعث وارد آمدن شوک ناگهانی به بازار شده است.

حسین پور گفت: قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن و تخم مرغ سر به فلک کشیده، برنامه وزارت جهادکشاورزی در این شرایط چیست؟

نماینده مجلس تصریح کرد: یک میلیون تومان به مردم پول دادیم چند برابر از آنها پول نگیریم.

او تاکید کرد: در شرایطی که سفره مردم کوچکتر شده ضروری بود بودجه های فرهنگی کمتر شود. با شکم گرسنه نمی شود کار فرهنگی کرد.

به گفته حسین پور؛ اگر طرح کالابرگ الکترونیکی به درستی انجام پذیرد می‌تواند به سفره مردم کمک کند.