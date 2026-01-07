قاچاقچیان چوب در کامیاران به کاشت ۲ هزار اصله نهال محکوم شدند

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور در گفت و گو با خبرنگاران گفت: بر اساس رأی دادرس شعبه اول دادگاه صلح کامیاران، متهمان پرونده قاچاق چوب علاوه بر جبران خسارات وارده به منابع طبیعی، ملزم به اجرای اقدامات حفاظتی و زیست محیطی شدند.

وی افزود: این افراد به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند، اما دادگاه با لحاظ ملاحظات قانونی، اجرای حکم نقدی را به مدت سه سال تعلیق و آن را مشروط به انجام مجازات های جایگزین حبس کرد.

مدیرکل منابع طبیعی کردستان با تشریح این مجازات ها، اظهار کرد: تهیه تجهیزات اطفای حریق، مشارکت در ساخت سد رسوب گیر، اجرای باکنت بندی، نصب آبشخور در اراضی ملی و کاشت دو هزار اصله نهال جنگلی از جمله احکام جایگزین صادره است.

شریفی پور ادامه داد: این متخلفان به قطع و قاچاق درختان جنگلی بید در روستای کره گل شهرستان کامیاران متهم بودند و رأی صادره بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است.