بخشنامه جدید بخشودگی جرائم مالیاتی ابلاغ شد

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به رویکرد حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: در راستای تشویق مودیان به پرداخت داوطلبانه مالیات و کاهش اطاله دادرسی، بخشنامه ای جدید ابلاغ شده که هدف اصلی آن حمایت از فعالان اقتصادی و تقویت تعامل سازنده میان مودیان و نظام مالیاتی است.

وی افزود: بر اساس این بخشنامه، مودیانی که نسبت به مالیات های تشخیصی یا قطعی شده خود در هر یک از منابع مالیاتی و در مراجع مختلف دادرسی اعتراض دارند، در صورت انصراف از ادامه اعتراض تا پایان دی ماه ۱۴۰۴ و پرداخت حداقل ۵۰ درصد مالیات ابرازی، تشخیصی یا قطعی ـ یا ۵۰ درصد مانده بدهی به انتخاب مودی ـ مشمول بخشودگی ویژه جرائم خواهند شد.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با تشریح سازوکار بخشودگی، اظهار کرد: معادل ۱۵ درصد از مبلغ پرداخت نقدی مودیان از تاریخ ابلاغ بخشنامه تا پایان ماه جاری، به عنوان اعتبار بخشودگی جرائم در نظر گرفته می شود که این اعتبار به صورت مستقیم از جرائم مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۳ و مازاد بر نصاب های تفویض شده کسر خواهد شد.

فعله گری با تأکید بر همسویی این اقدام با شعار سال، ادامه داد: اجرای این بخشنامه ضمن کاهش حجم پرونده های دادرسی مالیاتی، موجب افزایش رضایتمندی مودیان خوش حساب، بهبود فضای کسب وکار و تقویت اعتماد متقابل میان فعالان اقتصادی و نظام مالیاتی کشور خواهد شد.

وی یادآور شد: این بخشودگی برای تمامی منابع مالیاتی مشمول بوده و برای هر سال یا دوره مالی، به انتخاب مودی قابل اعمال است و مودیان می توانند با استفاده از این فرصت قانونی، نسبت به تعیین تکلیف بدهی های مالیاتی خود اقدام کرده و از مزایای پیش بینی شده بهره مند شوند.