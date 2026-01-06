ورود سامانه بارشی به کردستان از عصر جمعه؛ بارش برف و باران در راه است

به گزارش کرد پرس، بر اساس اعلام هواشناسی استان کردستان، یک سامانه بارشی از عصر جمعه ۱۹ دی ماه وارد استان می شود و تا اواخر روز شنبه ۲۰ دی ماه فعالیت خواهد داشت.

این سامانه موجب بارش باران و برف در مناطق مختلف استان، وزش باد و در نواحی مرتفع و کوهستانی باعث بارش برف و وقوع کولاک خواهد شد.

طبق داده های ثبت شده، صبح امروز ایستگاه هزارکانیان با ثبت دمای منفی ۱۸ درجه سانتی گراد، سردترین ایستگاه هواشناسی کشور بوده و همچنین سردترین دماهای ثبت شده در شهرهای استان کردستان به ترتیب مربوط به سقز با منفی ۱۳ درجه سانتی گراد، دیواندره منفی ۱۲، زرینه منفی ۱۱، مریوان و دهگلان منفی ۹، سنندج منفی ۶، کامیاران، بیجار و سروآباد منفی ۵ و شهرهای بانه و قروه منفی ۴ درجه سانتی گراد گزارش شده است.

بررسی نقشه ها و پیش بینی های هواشناسی نشان می دهد از امروز تا صبح روز جمعه، شرایط جوی استان پایدار و نسبتاً آرام خواهد بود و پدیده جوی قابل توجهی پیش بینی نمی شود؛ اما از عصر جمعه با ورود سامانه بارشی، شرایط جوی ناپایدار شده و در بیشتر نقاط استان بارش ها آغاز خواهد شد.

از نظر دمایی نیز پیش بینی می شود طی روزهای آینده، میانگین دمای هوا در سطح استان با شیب ملایم روند افزایشی داشته باشد، هرچند همچنان هوای سرد به ویژه در ساعات شب و صبح در مناطق مختلف استان حاکم خواهد بود.