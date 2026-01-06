۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۵

فرماندار سنندج:

همه ظرفیت ها برای برگزاری انتخاباتی قانونمند به کار گرفته شود

سرویس کردستان - فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور، گفت: تمامی دستگاه ها و ادارات موظف اند در چارچوب قانون و با هماهنگی کامل، از همه ظرفیت های موجود برای برگزاری مطلوب انتخابات استفاده کنند.

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در جلسه ستاد انتخابات شهرستان سنندج، گفت: مشارکت نخبگان، افراد تحصیل کرده و دغدغه مند در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نقش مهمی در توسعه، آبادانی و ارتقای مدیریت محلی دارد و باید زمینه حضور حداکثری این افراد فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت دسترسی مردم به شعب اخذ رأی، افزود: تعداد شعب اخذ رأی تا حد امکان نباید کاهش یابد تا شهروندان با توجه به شرایط جغرافیایی و پراکندگی جمعیت، بتوانند به راحتی در فرآیند رأی گیری شرکت کنند.

فرماندار سنندج همچنین بر لزوم بررسی زیرساخت های ارتباطی تأکید کرد و اظهار کرد: پوشش اینترنت و شبکه تلفن همراه و ثابت در تمامی شعب اخذ رأی باید به دقت بررسی و ظرف یک ماه آینده، کمبودها و نیازهای احتمالی احصا و گزارش شود تا در روز انتخابات هیچ مشکلی ایجاد نشود.

سجادی ادامه داد: از ظرفیت روحانیون، معتمدین محلی و افراد اثرگذار اجتماعی باید برای افزایش مشارکت مردم و شناسایی افراد توانمند جهت نام نویسی در انتخابات شوراها، به ویژه در مناطق روستایی، به خوبی استفاده شود.

