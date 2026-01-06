ارز ترجیحی سودی برای بخش کشاورزی نداشت/ قدرت خرید خانوارها افزایش می یابد

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری، در نشست شورای معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: ارز ترجیحی عملاً سودی برای بخش کشاورزی نداشت و تولیدکنندگان بارها تأکید کرده‌اند که این یارانه به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد، بلکه بخش کشاورزی تنها نقش انتقال‌دهنده را ایفا می‌کرد.

اصغری با اشاره به حمایت‌های جدید دولت از تولیدکنندگان دام و طیور اظهار کرد: بانک مرکزی با ایجاد خط اعتباری تازه برای بانک کشاورزی موافقت کرده است تا این بانک بتواند از محل اعتبارات داخلی خود تسهیلات ویژه‌ای به واحدهای تولیدی در حوزه دام و طیور اختصاص دهد.

او تأکید کرد: مدیریت تعاون روستایی استان به عنوان دبیر ستاد مدیریت تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی و دامی انتخاب شده و موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های استانی، اقدامات لازم برای تأمین و توزیع اقلام اساسی را انجام دهد.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، تأمین کالاهای اساسی با اولویت روستا بازارها دنبال خواهد شد و اتحادیه‌های استانی و اصناف نیز مکلف به همکاری در این زمینه هستند.

بر اساس آیین‌نامه جامع هیأت وزیران، طرح معیشتی دولت با هدف تضمین امنیت غذایی، حمایت از معیشت خانوارها و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی تدوین شده است که در آن سازوکارهای پرداخت کالابرگ الکترونیکی، تأمین پایدار کالاهای اساسی، حمایت از تولید و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین و توزیع کالا پیش‌بینی شده است.