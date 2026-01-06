کشف 11 تن برنج احتکاری در کرمانشاه

به گزارش پرس، سردار مهدی حاجیان اظهار کرد: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت اقتصادی مبنی بر احتکار مقدار زیادی برنج در یکی از محلات شهر کرمانشاه رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی انبار مورد نظر شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی بازرسی های لازم را به عمل آوردند.

سردار حاجیان تصریح کرد: در بازرسی های صورت گرفته 11 تن برنج ایرانی احتکاری کشف و در این راستا کارشناسان اقتصادی ارزش کالای احتکارشده را 250 میلیارد ریال عنوان کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به تشکیل پرونده ای در این راستا، گفت: احتکار و قاچاق کالا جزو مواردی هستند که پلیس با قاطعیت با آن ها برخورد می کند.