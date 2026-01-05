سد مهاباد امسال کمترین حجم ذخیره نیم قرن اخیر را تجربه کرده است

به گزارش کردپرس، خالد رحمانی در جلسه شورای حفاظت از منابع آبی شهرستان مهاباد اظهار کرد: هماکنون حجم آب مخزن سد مهاباد به ۵۱.۳ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ میلیون مترمکعب کاهش نشان میدهد.
او ادامه داد: با وقوع بارشهای آذر و دیماه سال جاری، میزان ورودی آب به سد مهاباد افزایش یافته و در این مدت ۵.۵ میلیون مترمکعب آب وارد مخزن این سد شده است.
مدیر امور آب مهاباد با اشاره به کاهش تراز آب سد نیز گفت: هماکنون تراز آب مخزن به ارتفاع یکهزار و ۳۴۰.۱۴ متر رسیده که نسبت به تراز هزار و ۳۴۲ متر در سال گذشته، کاهش حدود ۲ متری را نشان میدهد.
رحمانی اظهار کرد: در حال حاضر ورودی آب به دریاچه سد مهاباد از دو سرشاخه حمزهآباد و کوتر به ۱.۸۸ مترمکعب بر ثانیه رسیده که این میزان در مدت مشابه پارسال ۱.۴۴ مترمکعب بر ثانیه بود.
او افزود: خروجی آب سد نیز در این مدت بدون تغییر و معادل ۰.۸ مترمکعب بر ثانیه برای تأمین آب شرب شهر ثبت شده است.
