برنامه شاخص های کمی دریاچه ارومیه تهیه شود

به گزارش کردپرس، محمدرضا عارف در جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با قدردانی از اقداماتی که تاکنون برای احیای این دریاچه انجام شده است، بیان کرد: با برنامه‌ریزی‌های مناسب یکسال گذشته، مسیر درستی برای احیای دریاچه ارومیه در حال طی شدن است البته عنایت خداوند هم شامل حال ما شد و با بارندگی‌های اخیر، سطح آب این دریاچه افزایش یافت.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: احیای دریاچه ارومیه نه صرفاً یک مسئله ملی بلکه فراملی است زیرا آثار خشک شدن این دریاچه فقط محدود به ایران نشده و منطقه را نیز در برمی‌گیرد. البته راهبرد ما بعد از انقلاب اسلامی این بوده که مسائل پیش آمده حتی در مواردی که مسئولیت آن فقط متوجه کشورمان نیست را به اتکای توان خود حل کنیم. ما می‌توانستیم برای احیای دریاچه ارومیه سایر کشورهای منطقه را هم سهیم کنیم اما به هر حال با اتکا به نیروی انسانی و امکانات و منابع داخلی مطمئن هستیم از عهده این مسئولیت بر می‌آییم.

وی افزود: این دریاچه متعلق به منطقه بوده و اهمیت زیادی نیز برای مردم منطقه دارد ولی ما هم مسئولیت خود برای احیای آن را دنبال کرده و از تجربه، نظرات و منابع سایر کشورها هم می‌توانیم استفاده کنیم.

عارف خاطرنشان کرد: پروژه احیای دریاچه ارومیه یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ملی کشورمان است. ما به شرایط اقلیمی منطقه برای چند سال آینده خوش‌بین نیستیم ولی باید با توجه به همین شرایط اقلیمی، احیای دریاچه ارومیه را با اولویت در دستور کار داشته باشیم تا اینکه احیای این دریاچه موجب نشاط و غرور ملی شده و از مزایای آن هم مردم ما و هم مردم سایر کشورهای منطقه استفاده کنند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین تاکید کرد: باید یک برنامه با شاخص‌های کمی تهیه شده و مشخص شود تا پایان سال ۱۴۰۵ سطح آب دریاچه ارومیه باید چه تغییری کند تا بر این اساس بتوانیم عملکردها را ارزیابی کنیم. از سویی اصلاح الگوی کشت نیز باید به صورت جدی دنبال شده و بررسی شود محصولات کشاورزی با چه هزینه‌ای تولید می شود. برای میزان انتقال آب به دریاچه ارومیه نیز باید شاخص‌های کمی درنظر گرفته شود.

وی با اشاره به لزوم توجه به واقعیت‌ها و شرایط دریاچه ارومیه، گفت: نمی‌توانیم برنامه‌های خود را با اتکا به منابع غیرمطمئن پیش ببریم بنابراین دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با همراهی وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و استانداری آذربایجان غربی ساز و کار تامین منابع پایدار برای احیای دریاچه ارومیه را تعیین کند تا برنامه‌ها با ثبات پیش برود.

عارف در ادامه بیان کرد: ما از منابع نهادهای بین‌المللی هم استفاده خوبی نمی کنیم گاهی حق عضویتی که پرداخت می کنیم بیشتر از استفاده‌ای است که از این نهادها داریم. ما باید از منابع و تجربیات این نهادها هم استفاده بیشتری کنیم.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه اولویت دولت و نظام استفاده از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی برای حل مسائل کشور است، تصریح کرد: دانشگاه‌های کشور ظرفیت‌های بالایی دارند و طرح‌های مطالعاتی خوبی هم تهیه کردند اما باید طرح‌های آنها دارای نتیجه مورد نظر باشد. ما همچنین می‌توانیم از کشورهای منطقه برای همایش‌های علمی جهت بررسی راهکارهای احیای دریاچه ارومیه دعوت کنیم.

در ادامه این جلسه رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه، گفت: ما با سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل (فائو)، دانشگاه‌های ارومیه، تبریز و تهران، شرکت‌های دانش بنیان و فعال در زمینه هوش مصنوعی قرارداد امضا کرده‌ایم. اطلس مخابرات رونمایی شده و با سازمان هواشناسی و وزارت جهاد کشاورزی نیز تفاهم‌نامه داریم. چندین کارگاه آموزشی نیز برگزار شده است و در مجموع انسجام بخشی خوبی به اقدامات داده شده است. در سفر اخیر رئیس جمهور نیز ۱۰ اقدام مشخص گردیده که اجرای آنها آغاز شده است.

در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه ارائه شد. براساس این گزارش تا روز ۱۴ دی ،۱۴۰۴ تراز این دریاچه نسبت به ابتدای سال آبی (اول مهر) به میزان ۵۳ سانیتمتر افزایش داشته است و وسعت دریاچه نیز ۳۴۳ کیلومتر مربع افزایش داشته و به ۸۲۴ کیلومتر مربع رسیده است.

در این جلسه که وزیر نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط زیست و مدیران دستگاه‌های مختلف حضور داشتند، اقدامات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، طرح‌های ۱۰ گانه سفر اخیر رئیس جمهور به استان آذربایجان غربی و طرح‌های در دست بررسی کمیته علمی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفت.