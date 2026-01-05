به گزارش خبرگزاری کردپرس، در این جوابیه آمده است:

احتراما به استحضار می‌رساند، این اداره‌کل با توجه به انتشار مطلبی تحت عنوان «به بهانه ثبت ملی آئین کردی دالگ اول وهار» به قلم آقای میثم رجبی در سایت خبری مذکور، به منظور پاسخگویی به برخی اطلاعات نادرست منتشرشده، جوابیه‌ای تنظیم کرده است که خواهشمندیم عینا در سایت مذکور درج گردد.

در ابتدا باید ذکر شود که در نظام حقوقی و اجرایی کشور، فرآیند ثبت آثار فرهنگی ناملموس در فهرست میراث‌ ملی، تنها از طریق منابع رسمی و نهادهای متولی مانند ادارات‌کل میراث‌فرهنگی استان‌ها و وزارت میراث‌فرهنگی انجام می‌گیرد. در مطلب منتشرشده، اطلاعات نادرستی در خصوص این فرآیند درج گردیده که نیاز به اصلاح دارد.

نخستین نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که تمامی اخبار مربوط به ثبت میراث‌فرهنگی از طریق منابع رسمی و متولیان آن منتشر می‌شود. آقای میثم رجبی که نویسنده مطلب مذکور هستند، نه تنها از کارکنان وزارت میراث‌فرهنگی نبوده‌اند، بلکه صرفا به عنوان پژوهشگر فرهنگ محلی در این حوزه فعالیت می‌کنند؛ از این رو، خبر منتشرشده فاقد اعتبار رسمی است.

در بخش دیگری از مطلب، آمده است که این آئین و اسطوره به یکی از ایلات کرد تعلق دارد، در حالی که این رسم و آیین در ایلات مختلف کرد در استان‌های کرمانشاه و ایلام متداول است و به هیچ‌عنوان منحصر به یکی از ایلات خاص نمی‌باشد.

همچنین، در مطلب به اشتباه عنوان شده که "دو پرونده برای رسم دالگ اول وهار از طرف میراث فرهنگی کرمانشاه (اسلام آباد غرب) و ایلام برای ثبت در میراث ناملموس ارسال شده بود" در حقیقت، این پرونده توسط آقای دانیال میرزاکرمی، پژوهشگر جوان استان ایلام، تهیه شده و در فرآیند تهیه این پرونده علاوه بر تحقیقات میدانی، از منابع علمی معتبر پژوهشگرانی مانند دکتر مالک شعاعی و صیدمحمد درخشنده استفاده گردیده است. اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان ایلام نیز به عنوان راهنما و ناظر پرونده، پس از مکاتبه با وزارت میراث‌فرهنگی، جلسه دفاعیه را برگزار نموده و تا تاریخ ۱۹/۸/۱۴۰۴، که جلسه دفاعیه برگزار گردید، مطلبی دال بر این موضوع که پرونده ای از طرف استان کرمانشاه برای وزارت متبوع ارسال گردیده باشد وجود نداشته و تنها پرونده ای که در آن جلسه مورد بررسی قرار گرفت، پرونده ارسالی از این اداره کل بوده است.

در ادامه، به ادعای مطرح‌شده مبنی بر مشترک بودن این اثر فرهنگی، باید ذکر شود که طبق روال وزارت میراث‌فرهنگی کشور، پس از برگزاری جلسه دفاعیه و استعلام از ادارات‌کل استان‌ها، مشترک بودن آثار بررسی می‌شود. در این راستا، با توجه به تأکید این اداره‌کل بر اشتراکی بودن این آیین میان استان‌های کرمانشاه و ایلام، پرونده به‌صورت مشترک ثبت شد.

در بخشی از مطلب نیز اشاره شده که محتوای پرونده از کتاب آقای میثم رجبی برگرفته شده است، این ادعا کاملاً نادرست است. به‌صراحت اعلام می‌شود که کارشناسان این اداره‌کل و پژوهشگران مرتبط با پرونده هیچ‌گونه اطلاعی از محتوای کتاب آقای رجبی نداشته و حتی از فعالیت‌های ایشان در حوزه مردم‌شناسی نیز بی‌خبر بوده‌اند. بنابراین، هیچ‌گونه استفاده‌ای از کتاب یا نوشته‌های ایشان در تهیه پرونده ثبت این اثر صورت نگرفته است.

در پایان، این اداره‌کل امیدوار است با انتشار این جوابیه، ابهاماتی که ممکن است در ذهن عموم مردم و اصحاب رسانه ایجاد شده باشد، برطرف گردد. خواهشمند است این جوابیه در راستای تنویر افکار عمومی و اصلاح مطالب نادرست منتشرشده، در سایت خبری مذکور درج گردد.