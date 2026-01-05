فرماندار مریوان: با تخلف در خدمات مرزی بدون اغماض برخورد می شود

به گزارش کرد پرس، نژاد جهانی در جریان بازدید میدانی از تیرپارک ها (مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی) مرز باشماق، گفت: به دلیل تخلفات مستمر یکی از تیرپارک ها در حوزه نوبت دهی و همچنین گزارش های متعدد درباره تخلفات غیرقانونی، برخورد لازم مطابق ضوابط انجام و پرونده این مجموعه برای رسیدگی به مرجع قضایی و تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی مرز باشماق، افزود: مرز باشماق یکی از مهم ترین پایانه های مرزی کشور است و نباید هیچ گونه خللی در روند ارائه خدمات به رانندگان کامیون ها و فعالان حوزه حمل ونقل ایجاد شود.

فرماندار مریوان با تأکید بر نگاه توسعه محور به این مرز، اظهار کرد: هدف ما این است که مریوان و مرز باشماق نقش پررنگ تری در حوزه صادرات و واردات ایفا کنند و این امر نیازمند ساماندهی دقیق خدمات و زیرساخت ها است.

جهانی در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساخت اشاره کرد و بیان کرد: در ابتدای رسمی شدن مرز باشماق، با مشکلات جدی زیرساختی مواجه بودیم، اما با پیگیری های صورت گرفته، مساحت این پایانه از هفت ونیم هکتار به ۳۵ هکتار افزایش یافته است.