بازگشایی راه های روستایی کردستان پس از برف و کولاک؛ تردد در تمام محورهای استان برقرار است

به گزارش کرد پرس، رامین محمودی در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به فعالیت دو سامانه بارشی اخیر در استان، گفت: در جریان این سامانه ها، راه ارتباطی بیش از ۴۰۰ روستا در شهرستان های بانه، سقز، مریوان و دیواندره مسدود شد که با حضور مستمر نیروهای راهداری، این مسیرها مجدداً بازگشایی شد.

وی با بیان اینکه عملیات راهداری همچنان در برخی نقاط ادامه دارد، افزود: در حال حاضر راه ارتباطی چهار روستا در شهرستان های سقز و بانه در حال بازگشایی مجدد است که پیش بینی می شود طی ساعات آینده این عملیات به پایان برسد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان با اشاره به تداوم بارش ها در هفته گذشته، اظهار کرد: برخی راه های روستایی طی این مدت چندین بار به دلیل برف و کولاک مسدود و دوباره بازگشایی شده اند، اما با تلاش مداوم نیروها، شرایط تردد پایدار شده است.

محمودی با تأکید بر وضعیت مطلوب شبکه راهی کردستان، ادامه داد: در حال حاضر هیچ گونه مشکل ارتباطی در راه های اصلی، فرعی و روستایی استان وجود ندارد و تمام مسیرها باز و قابل تردد است.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی استان کردستان، یادآور شد: کردستان استانی سردسیر و کوهستانی است که هر سال از اواسط پاییز شاهد بارش هاست و وجود ۳۸ گردنه برف گیر در جاده های بین شهری و ۶۶ گردنه برف گیر در راه های روستایی، ضرورت آمادگی دائمی راهداران را دوچندان می کند.