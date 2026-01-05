محکومیت میلیاردی فروشگاه زنجیره ای در ارومیه/نانوای گرانفروش جریمه شد

به گزارش کردپرس، حسین نجف زاده گفت: پرونده یکی از فروشگاههای زنجیره ای برای عرضه خارج از شبکه چهار هزار کیلوگرم مرغ منجمد به ارزش سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در شعبه اول هشتم تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان جهاد کشاورزی استان گزارش تخلف را در پی گزارشات مردمی و در بازرسی از یکی از فروشگاههای زنجیره ای کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی همچنین از محکومیت ۱۰ میلیارد ریالی واحد نانوایی برای گرانفروشی نان خبر داد و گفت: پرونده نانوایی برای گرانفروشی چهار هزار و ۱۳۰ قرص نان بربری به میزان یک میلیارد و ۳۲۴ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

او افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۵۹۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل هشت برابر میزان گرانفروشی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده بازرسان اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در بازرسی از یک واحد نانوایی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.