به گزارش کردپرس، «اسماعیل بقائی» در نشست خبری امروز (دوشنبه) خود با اشاره به فرا رسیدن سال نو میلادی گفت: سالی که گذشت یکی از بدترین سالها در تاریخ ۸۰ ساله سازمان ملل از حیث بی حرمتی به منشور سازمان ملل، نقض قواعد بنیادین حقوق بینالملل و همچنین استمرار بیکیفرمانی جنایکاران و متجاوزان به حقوق بینالملل از جمله در غزه بود.
سخنگوی وزارت امور با محکوم کردن مکرر قواعد حقوق بینالملل گفت: نقض مکرر حقوق و قواعد بینالملل باعث حاکم شدن قانون جنگل میشود و برخی از قدرتها تلاش دارند که جهان را به زور به چنین وضعیتی سوق بدهند.
وی افزود: صلح از طریق زور چیزی جز زمینهسازی برای تحقق صلح جهانی که قانون جنگل در آن حاکم است، نخواهد بود.
نقطه تمرکز ما تقویت آمادگی کشور و داشتن چشمانی باز برای دفاع از حریم ایران است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه گفته شده که نتانیاهو از طریق پوتین این پیام را به ایران منتقل کرده که قصد درگیری با تهران راندارد؟ گفت: فکر میکنم که این خبر و موضوع چند هفته گذشته نیز در این جا مطرح شد. فارغ از مباحث رسانهای، ایران و نیروهای مسلح ایران با چشمانی باز مواظب حریم ایران هستند و قرار نیست ما به حرفهای مقامات رژیم صهیونیستی اعتماد و اکتفا کنیم ، فریبکاری رژیم صهیونیستی برای ما ثابت شده است و نقطه تمرکز ما تقویت آمادگی کشور و داشتن چشمانی باز برای دفاع از حریم ایران است.
اظهارات مقامات آمریکا و رژیم صهیونسیتی درباره امور داخلی ایران چیزی جز ترغیب به خشونت، تروریسم و آدمکشی نیست
وی همچنین در مورد اظهارات مداخلهجویانه مقامات رژیم صهیونیستی از جمله نخستوزیر این رژیم در امور داخلی ایران و اظهار دلسوزی آنها برای مردم ایران گفت: مردم خودشان در فضای رسانهای و اجتماعی جواب آنها را دادند. ما دلسوزی این رژیم برای مردم ایران را در طول جنگ ۱۲ روزه که باعث کشته شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان و هموطنانمان شد را شاهد بودیم و این فقط یک نمونه از جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه ایران با همدستی شرکایش هست و قطعا این جنایتها با فریبکاری فراموش نمیشود.
بقائی ادامه داد: باید به این نکته توجه کنیم که رژیم صهیونیستی مترصد سوء استفاده از هر هدفی برای تفرقهانگیزی و هدف قرار دادن انسجام ملی مردم ایران است. اظهارات مقامات آمریکا و رژیم صهیونسیتی درباره امور داخلی ایران در قاموس بینالملل چیزی جز ترغیب به خشونت، تروریسم و آدمکشی نیست و خدا را شاکریم که برای مردم ایران رو سیاهی چنین افرادی کاملا روشن است.
نقض قوانین بینالمللی توسط یک طرف این مجوز را نمیدهد که این اقدام در جاهای دیگر تکرار شود
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که برخی گمانهزنیها وجود دارد که بین آمریکا و چین و روسیه در ارتباط با و نزوئلا و مادورو معاملهای صورت گرفته است. نظر شما در این ارتباط چیست؟ گفت: به نظرم ما باید بر روی اصل موضوعی که اتفاق افتاده متمرکز شویم، گاهی ممکن است تفسیرها و برداشتهایی از یک رویداد ارائه شود که با هدف انحراف افکار عمومی از شدت عمل اقدامی که انجام شده است صورت میگیرد.
بقائی گفت: ما در ارتباط با این موضوع باید بر اصل این اقدام که یک اقدام قانون شکنانه است، متمرکز شویم؛ اینکه یک قدرت به خود اجازه داده است بدون هیچ مبنایی، متوسل به زور شود و رئیس جمهور یک کشور و همسرش را ربایش کند.
وی افزود: اینکه این اقدام میتواند الگو دهنده شود و در سایر نقاط جهان تکرار شود موضوعی است که تبعات آن بر عهده طرفی است که اقدام به قانونشکنی کرده و همچنین کسانی که با سکوتشان از این قانونشکنی حمایت کردهاند. نقض قوانین بینالمللی توسط یک طرف و یک قدرت این مجوز را نمیدهد که این اقدام در جاهای دیگر تکرار شود.
تبعه زیادی در ونزوئلا نداریم
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات وزارت خارجه در ارتباط با حفظ امنیت اتباع ایرانی در ونزوئلا و منافع ایران در این کشور با توجه به سرمایهگذاریهایی که پیش از این در این کشور انجام شده است، خاطرنشان کرد: من در روز جمعه با سفیر ایران در ونزوئلا صحبت کردم، سفیر و کارکنان سفارت ایران در ونزوئلا در سلامت هستند.
وی ادامه داد: ما تعداد زیادی تبعه در ونزوئلا نداریم، تعداد اندکی داریم و ما هیچ گزارشی مبنی بر اینکه مشکلی برای آنها ایجاد شده باشد دریافت نکردهایم.
بقائی خاطرنشان کرد: در مورد حفظ منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، باید توجه داشته باشیم که نظام حاکم در ونزوئلا کماکان همان نظام است، آقای وزیر در روز جمعه با همتای ونزوئلایی خود صحبت کردند. ما اوضاع را با دقت رصد میکنیم و هر اقدام و تصمیمی که لازم باشد برای حمایت از اتباع و منافع ملیمان اتخاذ میکنیم.
با تغییر و تحولات در یک حاکمیت، مطالباتی که وجود دارد ناپدید نمیشود
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تکلیف مطالبات ایران در ونزوئلا با توجه به تحولات رخ داده در این کشور چگونه خواهد بود؟ گفت: همانطور که اشاره کردم ما الان با مقامات ونزوئلا در ارتباط هستیم و فارغ از این تحولات، روابط اقتصادی دو کشور، فی مابین دو کشور است و با تغییر و تحولات در یک حاکمیت، مطالباتی که وجود دارد ناپدید نمیشود و پیگیری آنها از طریق مکانیزمهای خودش انجام میشود.
وی افزود: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از گذشته پیگیر این موضوع بودند و اکنون نیز با جدیت آن را در دست پیگیری دارند.
برخی از رسانهها هر اتفاقی ولو ساده را بهانهای برای تحلیلهای التهابزا میکنند
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به فضاسازیهای رسانهای پیرامون حضور نظامی آمریکا در عراق از جمله اینکه برخی از رسانههای عربی با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه نظامی عینالاسد این تصویرسازی را میکنند که احتمال وقوع جنگ در منطقه وجود دارد، گفت: بعضا برخی از رسانهها هر اتفاقی ولو ساده را بهانهای برای تحلیلهای التهابزا میکنند و حتی یک رویداد عادی را به نشانهای از تحولات بزرگ تعبیر میکنند.
وی درباره پایگاه عینالاسد تصریح کرد: مقامات ارشد عراق توضیح دادهاند که این موضوع در چارچوب موافقتنامههای میان بغداد و طرفهای آمریکایی و خارجی بوده و قرار است این پایگاه در سال ۲۰۲۶ به دولت عراق تحویل داده شود. من شما را به اظهارات مقامهای عراقی ارجاع میدهم و نیازی به توضیح بیشتر از سوی ما نیست.
ربودن رئیسجمهور ونزوئلا و همسرش جای افتخار ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی با اشاره به تحولات اخیر در ونزوئلا گفت: این موضوع تنها به یک کشور محدود نمیشود و کل جامعه بینالمللی باید دغدغه نقض فاحش اصول حقوق بینالملل را داشته باشد. همین دیروز یا پریروز بحث گرینلند مطرح شد؛ بنابراین همه کشورها باید بدانند که اگر نقض قوانین بینالمللی با مخالفت قاطع جامعه جهانی مواجه نشود، طرفهای قلدر در اقدامات خود جسورتر خواهند شد.
وی افزود: امروز قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست کلمبیا تشکیل جلسه دهد. این موضوع برای آمریکای لاتین بسیار مهم است. حمایت ما همانطور که پیشتر گفته شد، ربطی به اشخاص ندارد؛ برای ما اصول مهم است.
بقائی با اشاره به ربوده شدن رئیسجمهور ونزوئلا و همسرش تصریح کرد: این اقدام نه تنها جای افتخار ندارد بلکه کاملاً غیرقانونی است. همانطور که مقامهای ونزوئلایی و مردم این کشور تأکید کردهاند، رئیسجمهورشان باید آزاد شود. بسیاری از کشورها نیز در این زمینه موضع گرفتهاند.
سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت مسئولیت مستقیم در صیانت از اصول و اهداف منشور سازمان ملل دارند و باید در برابر چنین اقدامات غیرقانونی واکنش نشان دهند.
مصمم هستیم روابط با لبنان را ادامه بدهیم
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر اظهار آمادگی وزیر خارجه لبنان برای گفتوگو با ایران و اینکه آخرین وضعیت اعزام سفیر ایران به بیروت چگونه است، خاطرنشان کرد: روابط ما با لبنان رابطهای دیرپا و دوستانه است و مصمم هستیم که این روابط را ادامه بدهیم.
بقائی گفت: سفیر جدید لبنان در ایران هفته گذشته با آقای عراقچی دیدار و رایزنی کرد و به صورت رسمی ماموریت خود در ایران را آغاز کرد.
وی اعلام کرد که روند پذیرش سفیر ایران در لبنان انجام شده است و فکر میکنم طی هفته های آینده ایشان عازم محل ماموریت خود خواهند شد و ادامه داد: دو کشور ایران و لبنان در تهران و بیروت سفارتخانه دارند و گفتوگو بین دو کشوری که روابط دیپلماتیک دارند امر مستمر ی است.
حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی یمن، موضوعی مهم و حیاتی برای همه کشورهای منطقه است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در ارتباط با موضوع یمن و نگاه ایران به تلاش برخی از کشورها و رژیم ها جهت تجزیه کشورهای اسلامی از جمله یمن ، گفت: جمهوری اسلامی ایران پیشتر نیز موضع خود را در قبال یمن طی بیانیهای رسمی اعلام کرده است.
وی افزود: حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی یمن، موضوعی مهم و حیاتی برای همه کشورهای منطقه به شمار میرود.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد : ایران از این واقعیت غافل نیست که دشمنان ثبات، امنیت و منافع منطقه، در پی ایجاد ناامنی و تجزیه کشورهای اسلامی هستند.
وی افزود: امید میرود تحولات هفتههای اخیر در یمن، به تقویت گفتوگوهای یمنی ـ یمنی منجر شود و بر اساس نقشه راه از پیش تعیینشده، روند تحکیم ثبات و امنیت در این کشور با قدرت و جدیت بیشتری ادامه یابد.
بر اساس شیوه تفاهم شده، بازدید آژانس از مراکز مورد تعرض قرار نگرفته، انجام شده است
بقائی درباره ارتباطات ایران با آژانس نیز گفت: نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین به عنوان نماینده کشور نزد آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در تماسهای مستمری با مدیران آژانس است. ایران عضو معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای بوده و به موافقتنامه پادمان متعهد است؛ بنابراین نسبت به تعهدات خود اشراف کامل دارد.
وی افزود: موضع اصلی ایران این است که آژانس و شخص مدیرکل باید طرفهای مقابل را نسبت به تعهداتشان آگاه سازند و آنان را به پایبندی به این تعهدات وادار کنند. مطالبه اصلی جمهوری اسلامی ایران از آژانس و سایر اعضای شورای حکام این است که اقدام جنایتکارانه علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران را محکوم کرده و در برابر این شرارت پاسخگو باشند، نه اینکه هر چند روز یکبار به این عمل غیرقانونی افتخار کنند؛ اقدامی که تنها مسئولیت آنان را سنگینتر میکند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه «در خصوص مراودات با آژانس، بازدیدهایی از مراکزی که مورد تعرض قرار نگرفته بودند طبق تفاهم انجام شد و قبل از سال نو میلادی تقریباً بازدید از همه آن مراکز بر اساس شیوه تفاهمشده، انجام شد»، گفت: روشن است که هیچ دستورالعمل یا رویهای برای بازدید از تأسیسات آسیبدیده وجود ندارد، زیرا این اتفاق برای نخستین بار رخ داده است. از این رو وضعیت ارتباطات ایران با آژانس در این زمینه کاملاً مشخص است.
روابط ایران با هر کشور از جمله ونزوئلا بر اساس احترام و منافع متقابل است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال ایسنا در ارتباط با آینده روابط ایران و ونزوئلا با توجه به اینکه بر اساس برخی از اخبار منتشر شده قرار است مسئولیت اداره ونزوئلا به «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا سپرده شود، گفت: اگر پیش از این برخی از قدرتها با ادعای تحقق دموکراسی و اجرای حقوق بشر به دیگر کشورها تجاوز میکردند اکنون به صراحت میگویند که این تجاوز به خاطر نفت است و این اظهارات ما را به یاد هشت دهه قبل میاندازد که شاهد استثمار کشورها به خاطر منابعشان بودیم.
وی با بیان اینکه «روابط ایران با هر کشور از جمله ونزوئلا بر اساس احترام و منافع متقابل است»، گفت: رویکرد ما در روابط آینده با این کشور نیز بر همین مبنای اصولی خواهد بود .
رایزنی و گفتوگو در ارتباط با ونزوئلا امری اجتنابناپذیر است
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در ارتباط با رایزنیهای ایران با دیگر کشورها در مورد تحولات ونزوئلا افزود: اگر این فرض را بپذیریم که تعرض به حاکمیت ملی یک کشور عضو سازمان ملل متحد، مسئلهای مرتبط با همه کشورهاست و مسئولیتی جمعی ایجاد میکند، در این صورت رایزنی و گفتوگو در این ارتباط امری اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به جلسه امروز شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با موضوع ونزوئلا گفت: ما این موضوع را در سطح سازمان ملل متحد پیگیری میکنیم و همانگونه که اشاره شد، امروز جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست کلمبیا برگزار میشود و این مسئله در دستور کار قرار دارد.
بقائی تاکید کرد: افزون بر آن در گفتوگوها و تعاملات دیپلماتیک با سایر کشورها نیز این موضوع بهطور جدی مطرح و درباره آن رایزنی خواهد شد.
ایران در دفاع از کیان خود هیچگونه مسامحه یا اهمالی نخواهد داشت
سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوال خبرنگار فونیکس چین در ایران مبنی بر اینکه اگر از سوی آمریکا به ایران حمله شود نحوه دفاع ایران چگونه خواهد بود و همچنین برخی دیگر تحلیلهایی که در ارتباط با تحولات ونزوئلا و تاثیرات آینده آن مطرح میشود، گفت: درباره اینکه ما چگونه از خود دفاع میکنیم، قاعدتا نه در تخصص بنده است و نه قرار است درباره آن صحبت شود. آنچه مشخص است، ایران در دفاع از کیان خود هیچگونه مسامحه یا اهمالی نخواهد داشت.
وی افزود: تفسیرهای مختلف و التهابزایی درباره تحولات اخیر مطرح میشود؛ برخی آن را اقدامی مستقیم علیه منافع چین در آمریکای لاتین میدانند و برخی دیگر از الگوسازی برای سایر مناطق سخن میگویند.
این دیپلمات ارشد ایران تاکید کرد: آنچه مهم است، این است که همه کشورها، بهویژه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت مستقیم در قبال صلح و امنیت بینالمللی دارند، قانون را جدی بگیرند و برای جلوگیری از تکرار چنین نقضهایی در روابط بینالملل، مسئولانه عمل کنند.
در رابطه با موضوع حقوق بشر، ایران همواره با نگاهی سیاسی مورد توجه قرار گرفته است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص مواضع اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص ایران گفت: چیزی که آزاردهنده است و به اعتبار نهادهای بینالمللی و جایگاه رفیع حقوق بشر آسیب میرساند، همین برخوردهای دوگانه است که متأسفانه در دو تا سه سال اخیر به اوج خود رسیده است. از یک سو، ما شاهد نسلکشی آشکار در غزه و کرانه باختری بودیم و از سوی دیگر، با بیعملی و سکوت بسیاری از نهادهایی مواجه بودیم که وظیفهشان رسیدگی به نقضهای حقوق بشر است. در این مورد خاص، امر تازهای نیست. متأسفانه در رابطه با موضوع حقوق بشر، ایران همواره با نگاهی سیاسی مورد توجه قرار گرفته و در برهههای مختلف، گزارشگران یا برخی کشورها بدون توجه به ابعاد گوناگون موضوع، صرفاً به محکومیت اکتفا کردهاند، بدون اینکه به شرایط و واقعیتهای موجود توجه داشته باشند.
آمادگی لازم برای مواجهه با اتفاقات غیرمترقبه بهطور کامل در دستگاه دیپلماسی ایجاد شده است
بقائی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا اقدام دونالد ترامپ در قبال ونزوئلا میتواند تهدیدی جدی برای ایران باشد، تأکید کرد: دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران قرار نیست در برابر چنین تحولات و اقداماتی دچار غافلگیری شود.
او در ادامه افزود: در یکی دو سال اخیر، کشور با سیلی از تحولات و اتفاقات غیرمترقبه مواجه بوده و بر همین اساس، آمادگی لازم بهطور کامل در دستگاه دیپلماسی ایجاد شده است. این آمادگی بهگونهای است که با چابکی و چالاکی، تحولات بهطور مستمر رصد میشود و همزمان از طریق تعامل و رایزنی با سایر کشورها، در جهت تأمین و حفظ منافع ملی جمهوری اسلامی ایران اقدام میشود.
بقائی تأکید کرد: دستگاه دیپلماسی همچنین خود را موظف میداند در کنار حفظ منافع ملی، به مقابله با جریانها و روندهایی بپردازد که صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را به خطر میاندازند و این رویکرد با جدیت ادامه خواهد یافت.
همکاری و هماهنگی میان ایران و ترکیه در حوزه امنیت و مقابله با تروریسم مسبوق به سابقه است
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که در چند روز گذشته، ترکیه عملیات گستردهای را علیه داعش انجام داد و در برخی مناطق حتی درگیریهایی میان پلیس ترکیه و نیروهای داعش رخ داد که منجر به کشته شدن تعدادی از نیروهای پلیس شد، با توجه به این تحولات، آیا نگرانی نسبت به قوت گرفتن و ظهور مجدد داعش وجود دارد و آیا همکاریهای نظاممندی میان ایران و ترکیه در مبارزه با تروریسم داعش برقرار است یا خیر؟ اظهار کرد: مقابله با تروریسم یک وظیفه جمعی و تعهدی است که تمامی کشورهای منطقه بر عهده دارند.
وی افزود: واقعیت این است که مادامی که ناامنی و اشغال کشورهای منطقه ادامه داشته باشد، زمینه برای رشد گروههای تروریستی و تکفیری فراهم است و این مسئله باید نگرانی مشترک کشورهای منطقه باشد.
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اینکه «ایران و ترکیه همسایگان نزدیک هم هستند و از دیرباز در موضوعات امنیتی همکاری و هماهنگی داشتهاند»، خاطرنشان کرد: اخیراً نیز مقامهای ارشد دفاعی ترکیه از ایران دیدار کردند. بنابراین، همکاری و هماهنگی میان دو کشور در حوزه امنیت و مقابله با تروریسم مسبوق به سابقه است و قاعدتاً برای اطمینان از صلح و ثبات منطقه، این همکاریها باید با قوت ادامه یابد.
هرگونه شواهدی دال بر مداخله خارجی در امور داخلی ایران مستندسازی و پیگیری خواهد شد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص برخی اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه برخی از نیروهای اطلاعاتی ایران اسنادی را منتشر کردهاند که نشان از حمایت و تامین مالی آلمان از ناآرامیهای اخیر در ایران است و آیا این موضوع از سوی وزارت خارجه پیگیری شده است؟ گفت: بدیهی است که هرگونه شواهد و قرائنی که دال بر مداخله طرفهای خارجی در امور داخلی ایران باشد، از جمله از طریق تحریک به خشونت و اقدامات خرابکارانه، حتماً به نحو مقتضی هم مستندسازی خواهد شد و هم با کشورهای ذیربط مطرح خواهد شد.
مخاطبان پیام سخن لاریجانی خطاب به ترامپ را بهخوبی دریافت کردهاند
سخنگوی وزارت خارجه درپاسخ به سووالی در ارتباط با هشدار اخیر «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی به ترامپ که اعلام کرده دخالت آمریکا در امور داخلی ایران، باعث بیثباتی منطقه میشود و آیا این یعنی سیاست ایران در برابر بحران جدید، متفاوت از جنگ ۱۲ روزه خواهد بود؟ گفت: قرار نیست من حرفهای دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی را تفسیر کنم. به نظر میرسد فرمایش ایشان به اندازه کافی گویا بوده و مخاطبان نیز پیام این سخن را بهخوبی دریافت کردهاند.
در تلاش رژیم صهیونیستی و آمریکا برای حفظ فضای جنگ روانی همزمان با فشار اقتصادی علیه ایران، تردیدی وجود ندارد
این دیپلمات در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه همزمان با تحولات اخیر ونزوئلا و ربوده شدن رئیسجمهور این کشور و همسر وی، شاهد تکرار برخی ادعاها از سوی رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره تکرار تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران هستیم که این بار با چاشنی حمایت از معترضان ایرانی نیز همراه شده است. تحلیل وزارت خارجه ایران از این فضاسازیهای جدید چیست؟ گفت: در اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا تلاش دارند فضای التهاب و جنگ روانی را همزمان با فشار اقتصادی حفظ کنند، تردیدی وجود ندارد.
وی ادامه داد: جنگ روانی و فضاسازی رسانهای علیه کشور، بخشی از راهبرد آنان برای اعمال فشار بر ایران است و امر تازهای محسوب نمیشود.
بقائی افزود: بار دیگر تاکید میکنم آنچه برای ما اهمیت دارد این است که با تمام توان و با همه وجود، مراقب رفتارهای طرفهای مقابل هستیم و در دفاع از کیان ایران، نیروهای مسلح ما ذرهای اهمال و اغماض نخواهند کرد.
به هیچ عنوان قوانین داخلی کشورها مبنایی برای نقض مصونیت سایر حاکمیتها یا تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی براین که مقامات آمریکایی دلیل دستگیری رئیسجمهور ونزوئلا و همسر وی را اجرای حکم قضایی دادگاههای آمریکا عنوان کردهاند. آیا بر اساس قوانین بینالمللی، اجرای حکم دادگاه داخلی یک کشور در قلمرو کشور دیگر قابل توجیه است؟ گفت: پاسخ مطلقاً منفی است. بهخوبی میدانیم که به هیچ عنوان قوانین داخلی کشورها نمیتواند مبنایی برای نقض مصونیت سایر حاکمیتها یا تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها باشد. از این رو، این ادعا صرفاً پوششی و شبهدلیلی برای توجیه اقدام غیرقانونی آمریکاست؛ اقدامی که نه نزد هیچ محکمه بینالمللی و نه بر اساس هیچ قاعده حقوق بینالملل، قابل توجیه نیست.
نقض حاکمیت دولتها و تعرض به تمامیت سرزمینی کشورها، در همه موارد مردود و محکوم است
بقائی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات رئیسجمهور ایالات متحده در خصوص حاکمیت گرینلند اظهار کرد: من نمیخواهم بگویم که «خود کرده را تدبیر نیست».
وی افزود: واقعیت این است که همان طور که در پاسخ به سوالات پیشین مطرح کردم اگر نقض قوانین بینالمللی و بیتوجهی به اصل حاکمیت قانون در روابط بینالمللی به یک رویه تبدیل شود، هیچ کشوری را از قانونشکنی مصون نخواهد کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه «جمهوری اسلامی ایران موضعی اصولی در قبال ضرورت حرمت نهادن به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها دارد»، گفت: ما برخلاف برخی دوستان اروپایی که نگاه گزینشی و استانداردهای دوگانه نسبت به قواعد و اصول حقوق بینالملل دارند و هرجا که اقتضا کند، بر اساس منافع خود در قبال نقضهای حقوق بینالملل موضعگیری میکنند و در مواردی که به هر دلیلی آن را به مصلحت ندانند، بهراحتی نسبت به نقض قوانین بینالملل بیتفاوت میمانند، موضعی ثابت داریم. برای ما نقض حاکمیت دولتها و تعرض به تمامیت سرزمینی کشورها، خواه در لبنان و سوریه اتفاق افتاده باشد، خواه علیه یمن، خواه در ونزوئلا و خواه علیه دانمارک و گرینلند، در همه موارد مردود و محکوم است.
