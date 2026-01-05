سرخط خبرهای۱۵دی خبرگزاری کردپرس

تشدید اختلافات کردها بر سر انتخاب رئیس‌جمهور عراق

اختلافات میان احزاب کرد عراق با نزدیک شدن به پایان مهلت معرفی نامزدهای ریاست‌جمهوری شدت گرفته و هیچ‌کدام از دو حزب اصلی کرد هنوز نامزد نهایی خود را معرفی نکرده‌اند. شوان داودی به‌عنوان نامزد مستقل و امیره الجابر به‌عنوان نخستین زن، نامزدی خود را اعلام کرده‌اند، در حالی که حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان هنوز در حال بررسی گزینه‌های خود هستند. این وضعیت در شرایطی است که فضای سیاسی عراق به‌دلیل اختلافات بر سر انتخاب نخست‌وزیر و مشکلات پارلمانی پیچیده‌تر شده است.

تداوم اختلافات میان دولت سوریه و نیروهای کرد

مذاکرات میان مقام‌های دولت سوریه و فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در مورد ادغام این نیروها در ارتش سوریه به «نتایج ملموس» نرسید. طبق توافق مارس گذشته، قرار بود نیروهای SDF تا پایان ۲۰۲۵ در ساختار دولت سوریه ادغام شوند، اما اختلافات جدی در مورد چگونگی این ادغام همچنان وجود دارد. یکی از مسائل مهم، نحوه تقسیم نیروها و این که آیا آنها به‌عنوان یک واحد منسجم باقی خواهند ماند یا خیر، همچنان مورد بحث است. مذاکرات در شرایطی ادامه دارد که تنش‌ها میان نیروهای کرد و دولت سوریه گاه به درگیری‌های میدانی منجر شده و ترکیه نیز با ادغام SDF به‌عنوان واحدی مستقل در ارتش سوریه مخالف است.