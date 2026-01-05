۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۳

مدیرکل راهداری کردستان:

تردد بین استانی در محورهای کردستان ۶ درصد افزایش یافت

تردد بین استانی در محورهای کردستان ۶ درصد افزایش یافت

سرویس کردستان - مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان از افزایش ۶ درصدی تردد بین استانی وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در آذرماه سال ۱۴۰۴ بیش از ۲ میلیون و ۷۵۴ هزار تردد بین استانی در جاده های کردستان ثبت شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

به گزارش کرد پرس، شهرام شکری در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به داده های ثبت شده در سامانه های هوشمند ترافیکی، گفت: بر اساس گزارش های ماهیانه، تعداد دقیق تردد بین استانی وسایل نقلیه در آذرماه امسال به ۲ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۱۳۴ وسیله نقلیه رسیده که افزایش ۶ درصدی را نسبت به آذرماه سال گذشته نشان می دهد.

وی با اشاره به وضعیت تردد خودروهای سبک، افزود: میانگین تردد روزانه بین استانی وسایل نقلیه سبک در این مدت حدود ۲۳۲ هزار و ۱۳۰ وسیله نقلیه ثبت شده که این شاخص نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان با اشاره به تغییرات ترافیکی در محورهای مختلف استان، اظهار کرد: محور قروه – سنقر با ثبت ۲۷ درصد افزایش تردد، بیشترین رشد عبور و مرور وسایل نقلیه را در میان محورهای استان به خود اختصاص داده است.

شکری ادامه داد: در مقابل، محور کامیاران – روانسر با کاهش ۵ درصدی تردد، بیشترین افت حجم عبور و مرور را در آذرماه امسال تجربه کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت پایش مستمر ترافیک جاده ای، یادآور شد: رصد مداوم ترددها از طریق سامانه های هوشمند، نقش مهمی در برنامه ریزی دقیق، ارتقای ایمنی راه ها و بهبود خدمات رسانی به کاربران جاده ای استان ایفا می کند.

کد مطلب 2792427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha