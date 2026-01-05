تردد بین استانی در محورهای کردستان ۶ درصد افزایش یافت

به گزارش کرد پرس، شهرام شکری در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به داده های ثبت شده در سامانه های هوشمند ترافیکی، گفت: بر اساس گزارش های ماهیانه، تعداد دقیق تردد بین استانی وسایل نقلیه در آذرماه امسال به ۲ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۱۳۴ وسیله نقلیه رسیده که افزایش ۶ درصدی را نسبت به آذرماه سال گذشته نشان می دهد.

وی با اشاره به وضعیت تردد خودروهای سبک، افزود: میانگین تردد روزانه بین استانی وسایل نقلیه سبک در این مدت حدود ۲۳۲ هزار و ۱۳۰ وسیله نقلیه ثبت شده که این شاخص نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان با اشاره به تغییرات ترافیکی در محورهای مختلف استان، اظهار کرد: محور قروه – سنقر با ثبت ۲۷ درصد افزایش تردد، بیشترین رشد عبور و مرور وسایل نقلیه را در میان محورهای استان به خود اختصاص داده است.

شکری ادامه داد: در مقابل، محور کامیاران – روانسر با کاهش ۵ درصدی تردد، بیشترین افت حجم عبور و مرور را در آذرماه امسال تجربه کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت پایش مستمر ترافیک جاده ای، یادآور شد: رصد مداوم ترددها از طریق سامانه های هوشمند، نقش مهمی در برنامه ریزی دقیق، ارتقای ایمنی راه ها و بهبود خدمات رسانی به کاربران جاده ای استان ایفا می کند.