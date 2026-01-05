پیکره کلی عشق در «هەگ شاعرم ئەنارم» / مهدی آرمانی

کردپرس - مجموعه شعر "هەگ شاعرم ئەنارم" حاصل طبع آزمایی، موسی امایی، شاعر جوان ایلامی است. مجموعه ای از ۴۴ غزل، در ۱۰۰ صفحه، که ناشر آن، انتشارات زاناست.

امایی، از شاعران برآمده از انجمن های ادبی "هانا" و بعدها "بیان" است که عمر شعری و شاعرانگی اش، کمتر از یک دهه است.

و در این بازه زمانی، مسیر شعری خود را یافته و در قالب غزل، و از دریچه ی تغزل، به شعر می نگرد. فضای شعرهای او، ساده و صمیمانه است و عاطفه، عنصری است که در غزل های او پایدار است.

درون مایه غزل های امایی، عاشقانه است؛

و این سیر عاشقانه در امتداد شعرایش جاری است.

نگاه امایی در پرداختن به معشوقه ای که از آن می گوید بیش از آنکه توصیف گونه و بیرونی باشد درونی است. در پرداخت مضامین عاشقانه، زبان او ساده و صمیمی و روان است و معانی شعری او سهل الوصول،

و نشانی از تصاویر دیریاب و پیچیدگی های زبانی نیست.

استفاده امایی، از آرایه های ادبی، معتدل است و تصویرهای شعری اش ملایم است و عاطفه ای سیال در شعرهایش امتداد دارد.

خاستگاه عاشقانه هایش وقوعی است؛ و ساده و بی تکلف و صمیمانه، از معشوقه ای می گوید که در میدان ذهنی او می خرامد؛

گاه باب گلایه باز می کند، گاه اشاره های رندانه به او دارد و در لحظه های خود او را به تصویر می کشد.

نگاه او در این مجموعه تازه است؛ و فراتر از حصار کهنه ی وصف گرایی های کلیشه ای است و بیش از آنکه معشوقه ای را به نمایش بگذارد، خود را به تصویر می کشد.

نیەزانم ڕا تو خوەم چۊنم ک ڕێ کەی دە ڕەنگ و خۊنم

دە جامەک هەم هە خوەت دۊنم گرم خوەم ئێشتبا وەردت

چرا که عشق، در درون اتفاق می افتد و عشق حاصل جمع همین اضداد درونی است؛

اضدادی که در شکل هنری آن، در قالب کلمه ها

به شکل شعر در می آیند و سندرم وار تعمیم می یابند.

بێ ت وە هەر کۊچە چم داخ تو تازەو دووێ

هەێمە گرم عاشقەێل ڕا چە چنە شار تر

معشوقه ای که امایی از آن می گوید حضوری اثیری دارد و بیش از آنکه در دنیای عینی او باشد در لایه های پنهانی ذهنی اوست؛

خوو هایە سەر زندگییت ئەوقە ک نەیتەم

خوو هایە سەرم ئەوقە ک نەۊمەس وە سەر خوەم

جایی که دور از دسترس است؛ ناخودٱگاهی، که جایگاه جنون های شاعرانه است.

مجموعه " هەگ شاعرم ئەنارم" داستانی است از اتفاق ذهن و زبان و تصویر و عاطفه،

که راوی اش، شاعری است که این داستان را مونولگ وار پیش می برد.

در مدار شعری امایی، عشق در چرخش است؛

و رنگ و لعاب شعری اش، عاطفه ای است که از این مخزن گدازان-عشق- جوشیده است

نامم کەفێگە دەر خوو، دڵتەنگتم ئەنارم

دەم ئەوڕەسینە مەردم ئەر نامتیشە نارم

پیکره کلی و گشتالتی مجموعه شعر "هەگ شاعرم ئەنارم" عشق است؛ عشقی که در حال شدن است و جای خالی معشوقه ای که آفریدگار و آفرودیت شعرهاست.

هە دە جاێ م ڕۊ دە ئەۊ خەی هە دە لاێ م نەقڵ ئەۊ کەی

دی نەکوت چەقوو دە قەڵبم ک نەماگە جاێ یەکێ تر....