مصرف گاز کردستان به بالاترین سطح ۳۵ سال گذشته رسید

به گزارش کرد پرس، احمد فعلەگری در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به کاهش محسوس دما و افزایش نیاز به گرمایش، گفت: این شرایط تنها مختص کردستان نیست و در اغلب استان های سردسیر کشور نیز رخ داده است؛ به گونه ای که در این روزها حدود ۸۰ درصد گاز تولیدی کشور به مصارف خانگی و گرمایشی اختصاص یافته است.

وی با تأکید بر پایداری کامل شبکه گازرسانی کردستان، اظهار کرد: با وجود سرمای کم سابقه و مصرف بسیار بالای گاز، خوشبختانه هیچ گونه افت فشار یا قطعی گسترده در سطح استان نداشتیم و تأمین گاز مشترکان به صورت پایدار ادامه داشته است.

مدیرکل شرکت گاز کردستان این پایداری را نتیجه تلاش نیروهای عملیاتی دانست و افزود: بیش از ۳۰ اکیپ امدادی با حضور ۱۲۴ نیروی عملیاتی و همچنین ۳۵۰ گازبان در نقاط مختلف استان فعال هستند و تنها در چهار روز گذشته، بیش از ۲۱۰۰ عملیات امدادی از جمله رفع یخ زدگی رگلاتورها، مشکلات کنتورها و قطعی های مقطعی انجام شده که اغلب در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف شده است.

فعلەگری با اشاره به نقش مهم شهروندان در مدیریت مصرف گاز، ادامه داد: همراهی مردم، عامل اصلی عبور ایمن از روزهای سرد سال است. رعایت دمای آسایش حدود ۲۰ درجه سانتی گراد، استفاده از پوشش مناسب و جلوگیری از اتلاف انرژی می تواند کمک بزرگی به پایداری شبکه گاز کشور کند.

وی یادآور شد: کاهش مصرف گاز در بخش خانگی این امکان را فراهم می کند که گاز بیشتری به صنایع و نیروگاه ها اختصاص یابد؛ به طوری که در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۲ میلیون مترمکعب گاز اضافی به نیروگاه گازی سنندج تحویل داده شد تا از مصرف سوخت مایع جلوگیری شود.

مدیرکل شرکت گاز استان کردستان بیان کرد: هر میزان صرفه جویی شهروندان، نقش مؤثری در تأمین پایدار گاز برای خانوارها و حمایت از صنایع مولد استان خواهد داشت.