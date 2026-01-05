۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۳

مصرف گاز کردستان به بالاترین سطح ۳۵ سال گذشته رسید

سرویس کردستان - مدیرکل شرکت گاز استان کردستان از ثبت رکوردی بی سابقه در مصرف گاز همزمان با موج سرمای اخیر خبر داد و گفت: در روزهای گذشته، مصرف گاز در بخش های خانگی، تجاری و صنایع جزء استان به حدود ۱۶ میلیون مترمکعب در روز رسید که این میزان، بالاترین سطح مصرف در بازه ۳۰ تا ۳۵ سال گذشته محسوب می شود.

به گزارش کرد پرس، احمد فعلەگری در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به کاهش محسوس دما و افزایش نیاز به گرمایش، گفت: این شرایط تنها مختص کردستان نیست و در اغلب استان های سردسیر کشور نیز رخ داده است؛ به گونه ای که در این روزها حدود ۸۰ درصد گاز تولیدی کشور به مصارف خانگی و گرمایشی اختصاص یافته است.

وی با تأکید بر پایداری کامل شبکه گازرسانی کردستان، اظهار کرد: با وجود سرمای کم سابقه و مصرف بسیار بالای گاز، خوشبختانه هیچ گونه افت فشار یا قطعی گسترده در سطح استان نداشتیم و تأمین گاز مشترکان به صورت پایدار ادامه داشته است.

مدیرکل شرکت گاز کردستان این پایداری را نتیجه تلاش نیروهای عملیاتی دانست و افزود: بیش از ۳۰ اکیپ امدادی با حضور ۱۲۴ نیروی عملیاتی و همچنین ۳۵۰ گازبان در نقاط مختلف استان فعال هستند و تنها در چهار روز گذشته، بیش از ۲۱۰۰ عملیات امدادی از جمله رفع یخ زدگی رگلاتورها، مشکلات کنتورها و قطعی های مقطعی انجام شده که اغلب در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف شده است.

فعلەگری با اشاره به نقش مهم شهروندان در مدیریت مصرف گاز، ادامه داد: همراهی مردم، عامل اصلی عبور ایمن از روزهای سرد سال است. رعایت دمای آسایش حدود ۲۰ درجه سانتی گراد، استفاده از پوشش مناسب و جلوگیری از اتلاف انرژی می تواند کمک بزرگی به پایداری شبکه گاز کشور کند.

وی یادآور شد: کاهش مصرف گاز در بخش خانگی این امکان را فراهم می کند که گاز بیشتری به صنایع و نیروگاه ها اختصاص یابد؛ به طوری که در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۲ میلیون مترمکعب گاز اضافی به نیروگاه گازی سنندج تحویل داده شد تا از مصرف سوخت مایع جلوگیری شود.

مدیرکل شرکت گاز استان کردستان بیان کرد: هر میزان صرفه جویی شهروندان، نقش مؤثری در تأمین پایدار گاز برای خانوارها و حمایت از صنایع مولد استان خواهد داشت.

کد مطلب 2792425

