دعوت بوکسور بوکانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان

او افزود: سینا حسن‌پور در وزن ۷۰ کیلوگرم با توجه به عملکرد قابل قبول و نتایج خود در رقابت‌های اخیر کشوری، از سوی کادر فنی تیم ملی به این مرحله از اردو دعوت شده و این دعوت نشان‌دهنده ظرفیت بالای بوکس این شهرستان در رده بزرگسالان است.

رییس ورزش و جوانان بوکان اظهار کرد: هدایت تیم ملی بوکس بزرگسالان کشور بر عهده همایون امیری است و سیدمحمدرضا قارونی، جمال صنعتی، احمد بحری، مسعود شیبانی و سجاد محمدپور به‌عنوان مربیان تیم ملی فعالیت می‌کنند و انوشیروان نوریان نیز به‌عنوان مشاور فنی در کنار تیم حضور دارد.