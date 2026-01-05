۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۲

دعوت بوکسور بوکانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان

دعوت بوکسور بوکانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان

رییس اداره ورزش و جوانان بوکان از دعوت «سینا حسن‌پور» بوکسور شایسته این شهرستان به اردوی آماده‌سازی تیم ملی بوکس بزرگسالان کشور به‌منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا خبر داد.

به گزارش کردپرس، احمد نصرالهی اظهار کرد: نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی بوکس بزرگسالان کشور از امروز در مجموعه ورزشی انقلاب و سالن احمد ناطق نوری تهران آغاز می‌شود و تا ۲۹ دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

او افزود: سینا حسن‌پور در وزن ۷۰ کیلوگرم با توجه به عملکرد قابل قبول و نتایج خود در رقابت‌های اخیر کشوری، از سوی کادر فنی تیم ملی به این مرحله از اردو دعوت شده و این دعوت نشان‌دهنده ظرفیت بالای بوکس این شهرستان در رده بزرگسالان است.

رییس ورزش و جوانان بوکان اظهار کرد: هدایت تیم ملی بوکس بزرگسالان کشور بر عهده همایون امیری است و سیدمحمدرضا قارونی، جمال صنعتی، احمد بحری، مسعود شیبانی و سجاد محمدپور به‌عنوان مربیان تیم ملی فعالیت می‌کنند و انوشیروان نوریان نیز به‌عنوان مشاور فنی در کنار تیم حضور دارد.

کد مطلب 2792422

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha