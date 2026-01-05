۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۷

نیسان حامل ۱۸۰۰ کیلوگرم ماهی صید غیرمجاز در خوی توقیف شد

سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان خوی، از توقیف یک دستگاه خودروی وانت نیسان حامل ماهی صید غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش کردپرس، میثم رحمتی در جمع خبرنگاران گفت: این خودرو توسط مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان خوی با همکاری عوامل پاسگاه انتظامی محور ایواوغلی متوقف شد.

او افزود: در بازرسی از این خودرو، مقدار ۱۸۰۰ کیلوگرم ماهی کپور و سیم‌کپور که به‌صورت غیرمجاز صید و حمل می‌شد، کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست خوی تصریح کرد: در این خصوص صورتجلسه تنظیم و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

رحمتی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان زیست‌محیطی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط‌زیست با همکاری سایر دستگاه‌های انتظامی و قضایی، با هرگونه صید و حمل غیرمجاز آبزیان برخورد قانونی خواهد کرد.
 

کد مطلب 2792421

