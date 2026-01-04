به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر سنندج که در محل معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد، گفت: توسعه شهری زمانی پایدار خواهد بود که مبتنی بر ارزیابی های کارشناسی و در راستای منافع عمومی و حقوق شهروندان باشد.

وی با اشاره به ضرورت بررسی آثار مصوبات بر شبکه معابر شهری، اظهار کرد: تأمین پارکینگ، پیش بینی تأسیسات شهری و توجه به فضاهای باز عمومی، به ویژه در محدوده های مرکزی و هسته ای شهر، از الزامات غیرقابل چشم پوشی در اجرای طرح ها و پروژه های شهری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه حقوق دولتی، منافع عمومی و حق الناس باید محور اصلی تصمیم گیری ها باشد، افزود: برخی مصوبات ادوار گذشته نیازمند بازنگری و اصلاح هستند تا تصمیمات جدید در چارچوب منافع عمومی و شهروندان اتخاذ شود.

حبیبی نوسازی بافت های فرسوده شهر سنندج را یکی از اولویت های مدیریت شهری دانست و ادامه داد: تسهیل و هدایت نوسازی این بافت ها با رعایت دقیق ضوابط شهرسازی، با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت حریم منظری آبیدر به عنوان یکی از نمادهای هویتی و طبیعی سنندج، یادآور شد: بررسی طرح ها و درخواست ها باید به نحوی انجام شود که منظر این محدوده ارزشمند دچار خدشه نشود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، انجام بازدیدهای میدانی پیش از اتخاذ تصمیم نهایی را ضروری دانست و بیان کرد: بررسی کارشناسی و میدانی برخی پرونده ها، لازمه تصمیم گیری دقیق و مسئولانه در کمیسیون ماده ۵ است.

در این جلسه، ۳۸ پرونده مطرح و بررسی شد که در نهایت با ۳۶ پرونده موافقت و با ۲ پرونده مخالفت به عمل آمد.