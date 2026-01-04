۶ عضو خانواده سقزی با گاز مونوکسیدکربن مسموم شدند

به گزارش کرد پرس، بابک هدائی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: پس از دریافت گزارش مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ سقز بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و اقدامات درمانی اولیه و مراقبت های پیش بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند.

وی با اشاره به روند امدادرسانی، افزود: پس از انجام اقدامات اولیه، هر ۶ نفر از اعضای این خانواده برای ادامه بررسی های تخصصی و دریافت خدمات درمانی تکمیلی، با آمبولانس به بیمارستان امام خمینی (ره) سقز منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی استان کردستان با تأکید بر خطرات جدی گاز مونوکسیدکربن، اظهار کرد: این گاز بی رنگ و بی بو می تواند در مدت کوتاهی جان افراد را به خطر بیندازد و ضروری است شهروندان با رعایت اصول ایمنی، از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.

هدائی ادامه داد: بررسی دوره ای وسایل گرمایشی، اطمینان از سلامت دودکش ها و تأمین تهویه مناسب از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن است و شهروندان باید این موارد را به طور جدی مدنظر قرار دهند.