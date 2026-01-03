۱۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۴

اعطای مرخصی به محکومین پابند الکترونیک در آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان غربی از اعطای مرخصی به تمامی شهربندان تحت نظارت پابند الکترونیکی خبر داد. این اقدام به مناسبت میلاد امام علی (ع) و روز پدر انجام شده و ۳۸۷ شهربند از آن بهره‌مند شده‌اند.

به گزارش کردپرس،فتحی، مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان غربی اظهار کرد: بر اساس پیگیری‌ها و تعاملات گسترده با دادستان‌های حوزه‌های قضایی سراسر استان و دادیار ناظر بر زندان‌های مرکز استان، مرخصی‌های ۳ تا ۱۰ روزه به زندانیان تحت مراقبت الکترونیکی (شهربندان) اعطا شده است. 

او تأکید کرد: این اقدام در راستای اقدامات مراقبت الکترونیکی استان صورت گرفته و هدف آن تقویت روحیه خانواده‌ها و حمایت از زندانیان در ایام مبارک است.

مدیرکل زندان‌های استان افزود: تعداد شهروندان بهره‌مند از این مرخصی ۳۸۷ نفر است و این طرح با هماهنگی کامل مقامات قضایی اجرا شده.

او ادامه داد: تعاملات ما با دادستان‌ها و دادیاران نشان‌دهنده تعهد مشترک برای اجرای عدالت با رویکرد انسانی است و امیدواریم این اقدامات، زمینه‌ساز کاهش بازگشت به جرم در میان شهربندان تحت نظارت پابندهای الکترونیکی شود. 

فتحی در پایان گفت: مراقبت الکترونیکی با استفاده از پابندهای الکترونیک، روشی مؤثر برای نظارت بر زندانیان خارج از زندان است و این مرخصی‌ها بخشی از تشویق‌های مثبت در این سیستم به شمار می‌رود. این خبر نشان‌دهنده تلاش‌های استان برای تلفیق عدالت کیفری با حمایت‌های اجتماعی است.

