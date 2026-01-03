۱۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۴

پنج نانوایی متخلف در کردستان پلمب شد

سرویس کردستان - معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به تشدید نظارت بهداشتی بر نانوایی‌های استان از ابتدای آذر اشاره کرد و گفت: در این مدت، پنج نانوایی متخلف و بی‌توجه به امور بهداشتی، پلمب شدند.

به گزارش کرد پرس، خالد رحمانی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در پی شکایات متعدد شهروندان از وضعیت بهداشتی نانوایی‌ها، دانشگاه علوم پزشکی کردستان طرح ویژه ۹۰ روزه نظارت را از آذر ۱۴۰۴ آغاز کرد.

وی اظهار کرد: در این مدت و تاکنون از هزار و ۲۶۱ واحد نانوایی بازرسی انجام و ۷۵۱ اخطاریه بهداشتی صادر شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از معرفی ۴۰ واحد نانوایی متخلف به دادگاه خبر داد و افزود: سهمیه آرد ۲۲ نانوایی قطع و پنج واحد متخلف نیز پلمب شدند.

رحمانی ادامه داد: بازرسان ما ۲۴ ساعته فعالند و آماده دریافت گزارش‌های مردمی هستند و با تخلفات بهداشتی با جدیت برخورد می کنند.

