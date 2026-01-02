جشنواره تئاتر معلولان نشان داد که معلولیت محدودیت نیست

به گزارش خبرنگار کردپرس، «فرهاد بشارتی» یکی از داوران نهمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولان زاگرس با بیان اینکه تا این لحظه چهار دوره می شود که در جشنواره تئاتر معلولان داوری می کنم و در یک دوره هم بازبین بوده ام، عنوان کرد: این جشنواره در این چند دوره که برگزار شده هم از لحاظ محتوا و هم کیفیت آثار و گروه ها روبه رشد می رود و سال به سال این تفاوت احساس می شود که با نقطه نظرات کارشناسان که ارایه می دهند رشد می کنند.

به گفته او در این جشنواره تجربه ها و استعدادهای جدید کشف می شوند که بعضاً خودشان از دل جامعه معلولان هستند و هم نویسندگی و هم کارگردانی و بازیگری دارند که نشان می دهد جشنواره به این سمت و سو رفته چون مختص اینهاست و اینجا باید خودشان را شکوفا کنند.

«بشارتی» به تأثیر این جشنواره بر روی معلولان اشاره کرد. «این جشنواره ها باعث می شود که معلولان به خودباوری برسند و همان جمله معروف معلولیت محدودیت نیست را درک می کنند و تواناییهای کشف شده در خود را می بینند و خود را محک زده و به میان جامعه می آیند و به نوعی تئاتر درمانی می شوند.

او همچنین از تأثیر این جشنواره بر روی جامعه گفت. «جشنواره تئاتر معلولان بر روی جامعه اثربخشی خود را دارد. به طوری که نه تنها منجر به تغییر نگاه افراد مختلف نسبت به معلولان می شود بلکه به گونه ای است که پدر و مادران هم حاصل تلاش زحمت های خود برای فرزندانشان را می بینند و از درون ذوق می کنند».

«بشارتی» در خصوص بهبود روند جشنواره و استمرار ان هم گفت که «استمرار جشنواره بستگی به بودجه دارد که باید مسئولان همت لازم در این زمینه را داشته باشند که هرسال با توجه به تورم، بودجه را بالا ببرند و همچنین فراخوان ها به موقع داده شود تا گروه های بیشتری و به موقع بتوانند شرکت کنند»./