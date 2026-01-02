به گزارش خبرگزاری کردپرس، این اثر حاصل سال‌ها پژوهش علمی و مستند درباره یکی از تلخ‌ترین و مغفول‌مانده‌ترین فجایع تاریخی معاصر است که با نگاهی تحلیلی و مسئله‌محور، به بررسی ابعاد گوناگون زندگی و سرنوشت کردهای فیلی در عراق می‌پردازد.

این کتاب در یازده فصل تدوین شده و موضوعاتی چون سیر تحول واژه «فیلی»، پیشینه تاریخی و مهاجرت کردهای فیلی به عراق، تأثیر اختلافات مرزی ایران و عثمانی بر سرزمین باغسائی، جغرافیای زیست و پراکندگی ایلات و عشایر کُرد، لک و لر، و تأثیر روابط سیاسی ایران و عراق بر وضعیت کردهای فیلی را در بر می‌گیرد. همچنین، نقش انقلاب اسلامی ایران، سیاست‌های قومی حکومت بعث، جریان‌شناسی سیاسی، وضعیت اقتصادی و مسئله تابعیت این قوم، از دیگر محورهای مهم کتاب است.

دکتر مرادی مقدم با بهره‌گیری از اسناد و مدارک معتبر، تصویری روشن از رنج‌ها، تبعیدها، سلب تابعیت و نسل‌کشی کردهای فیلی ارائه داده است. این کتاب نه‌تنها بازخوانی تاریخی یک فاجعه انسانی است، بلکه تلاشی برای احقاق عدالت تاریخی و ثبت حافظه جمعی یک ملت نیز به شمار می‌رود.

کردهای فیلی، بخشی از ساکنان تاریخی مناطق شرقی و جنوبی عراق‌اند که برخی از آنان در دوره‌های قاجار و پهلوی از مناطق پشتکوه به عراق مهاجرت کرده‌اند. این کتاب با روایتی مستند و تحلیلی، ابعاد پنهان و کمتر گفته‌شده این مهاجرت‌ها و فجایع پس از آن را آشکار می‌سازد.

این کتاب منبعی ارزشمند برای پژوهشگران، دانشجویان، علاقه‌مندان به تاریخ، مطالعات قومی و تمامی کسانی است که دغدغه عدالت تاریخی و شناخت رنج‌های ملت کرد را دارند.