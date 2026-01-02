به گزارش خبرگزاری کردپرس، این اثر حاصل سالها پژوهش علمی و مستند درباره یکی از تلخترین و مغفولماندهترین فجایع تاریخی معاصر است که با نگاهی تحلیلی و مسئلهمحور، به بررسی ابعاد گوناگون زندگی و سرنوشت کردهای فیلی در عراق میپردازد.
این کتاب در یازده فصل تدوین شده و موضوعاتی چون سیر تحول واژه «فیلی»، پیشینه تاریخی و مهاجرت کردهای فیلی به عراق، تأثیر اختلافات مرزی ایران و عثمانی بر سرزمین باغسائی، جغرافیای زیست و پراکندگی ایلات و عشایر کُرد، لک و لر، و تأثیر روابط سیاسی ایران و عراق بر وضعیت کردهای فیلی را در بر میگیرد. همچنین، نقش انقلاب اسلامی ایران، سیاستهای قومی حکومت بعث، جریانشناسی سیاسی، وضعیت اقتصادی و مسئله تابعیت این قوم، از دیگر محورهای مهم کتاب است.
دکتر مرادی مقدم با بهرهگیری از اسناد و مدارک معتبر، تصویری روشن از رنجها، تبعیدها، سلب تابعیت و نسلکشی کردهای فیلی ارائه داده است. این کتاب نهتنها بازخوانی تاریخی یک فاجعه انسانی است، بلکه تلاشی برای احقاق عدالت تاریخی و ثبت حافظه جمعی یک ملت نیز به شمار میرود.
کردهای فیلی، بخشی از ساکنان تاریخی مناطق شرقی و جنوبی عراقاند که برخی از آنان در دورههای قاجار و پهلوی از مناطق پشتکوه به عراق مهاجرت کردهاند. این کتاب با روایتی مستند و تحلیلی، ابعاد پنهان و کمتر گفتهشده این مهاجرتها و فجایع پس از آن را آشکار میسازد.
علاقهمندان میتوانند این اثر را از نوشتافزار فروشی پاپیروس واقع در دهلران، خیابان معلم، تقاطع فرهنگیان، نبش خیابان شهید مومنی، روبهروی مکانیکی بختی تهیه کنند. شماره تماس جهت سفارش: 09187694391.
این کتاب منبعی ارزشمند برای پژوهشگران، دانشجویان، علاقهمندان به تاریخ، مطالعات قومی و تمامی کسانی است که دغدغه عدالت تاریخی و شناخت رنجهای ملت کرد را دارند.
