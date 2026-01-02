لاریجانی خطاب به ترامپ: مراقب سربازان تان باشید

به گزارش کرد پرس، «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی روز جمعه با اشاره به مواضع مداخله‌جویانه مقامات صهیونیست و همچنین «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص اعتراضات در ایران نوشت: با موضع‌گیری مقامات اسرائیلی و ترامپ، پشت صحنه‌ ماجرا روشن شد.

لاریجانی با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس تصریح کرد: ما مواضع کسبه‌ معترض را از عوامل تخریب‌گر جدا می‌دانیم و ترامپ بداند دخالت آمریکا در این مسئله‌ی داخلی برابر است با به‌هم‌ریختگی کل منطقه و هدم منافع آمریکا.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان نوشت: مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را ترامپ شروع کرد. مراقب سربازان خود باشند.

رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی تهدیدآمیز و مداخله‌جویانه مدعی شده که در صورت «برخورد خشونت‌آمیز» ایران با معترضان، ایالات متحده «آماده کمک» به آن‌ها خواهد بود