۱۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۴

لاریجانی خطاب به ترامپ: مراقب سربازان تان باشید

لاریجانی خطاب به ترامپ: مراقب سربازان تان باشید

سرویس ایران- دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به موضع مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص اعتراضات در ایران نوشت: ما مواضع کسبه‌ معترض را از عوامل تخریب‌گر جدا می‌دانیم و ترامپ بداند دخالت آمریکا در این مسئله‌ی داخلی برابر است با به‌هم‌ریختگی کل منطقه و هدم منافع آمریکا.

به گزارش کرد پرس، «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی روز جمعه با اشاره به مواضع مداخله‌جویانه مقامات صهیونیست و همچنین «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص اعتراضات در ایران نوشت: با موضع‌گیری مقامات اسرائیلی و ترامپ، پشت صحنه‌ ماجرا روشن شد.

لاریجانی با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس تصریح کرد: ما مواضع کسبه‌ معترض را از عوامل تخریب‌گر جدا می‌دانیم و ترامپ بداند دخالت آمریکا در این مسئله‌ی داخلی برابر است با به‌هم‌ریختگی کل منطقه و هدم منافع آمریکا.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان نوشت: مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را ترامپ شروع کرد. مراقب سربازان خود باشند.

رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی تهدیدآمیز و مداخله‌جویانه مدعی شده که در صورت «برخورد خشونت‌آمیز» ایران با معترضان، ایالات متحده «آماده کمک» به آن‌ها خواهد بود

کد مطلب 2792347

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha