هنر تئاتر منجر به پیشرفت زندگی فردی و اجتماعی معلولان می شود

به گزارش خبرنگار کردپرس، «قطب الدین صادقی» نماینده هیئت داوران نهمین جشنواره منطقه ای افراد دارای معلولیت زاگرس در مراسم اختتامیه، این جشنواره را تشویقی برای هنرمندان معلولی دانست که دوست دارند با یک خلاقیت هنری به نوعی اعتماد به نفس خود را تقویت کنند و به جای جلب ترحم دیگران، حمایت و ستاش آنان را برانگیزند و این از نظر روانشناسی امر بسیار مهمی است.

به گفته او اینکه در جشنواره یک تبادل فکری و فرهنگی و آموزشی ایجاد می شود بسیار مهم بوده و هدف همین است که این جشنواره یک تکلیف صرف نباشد و تبدیل شود به یک رویداد هنری و همین باعث توجه توده های مردم خواهد شد.

«صادقی» هدف اصلی جشنواره معلولان را در تغییر و تصحیح دیدگاه عامه جامعه نسبت به این قشر از افراد دانست. «وقتی چنین جشنواره ای به شکل یک رویداد رسمی در می آید، افکار عمومی جلب این افراد شده و دیدگاه های نادرستی که هست تصحیح می شود و یکی از اهداف این جشنواره تصحیح نگاه عوامانه نسبت به معلولان است به طوری که این معلولان اعتماد به نفس لازم را به دست آورده تا بتوانند به جای ترحم ستایش دیگران را برانگیزند».

او که از سال ۱۳۸۲ در همان اولین جشنواره تئاتر معلولان حضور داشته از روند رو به رشد جشنواره در این سال ها خبر داد. «این جشنواره چنان رشدی کرده که مورد استقابل شدید مردم و معلولان قرار گرفته و منجر به پیشرفت و توسعه معلولان در همه جنبه های زندگیشان از فردی تا اجتماعی شده و به مرور یاد گرفته اند که کارشان هنری است و ارزش دارد».

«صادقی» بر اجراهای عمومی گروه های هنری جشنواره در سالن های مناسب سازی شده در هر شهری از کشور تأکید کرد. /