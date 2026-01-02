به گزارش کرد پرس، رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی و انتخابی تیم ملی بزرگسالان کشور، ویژه اعزام به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ لندن، از ۱۰ دی‌ ماه به میزبانی استان البرز و در شهر کرج آغاز شد و عصر روز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در این مسابقات ۱۶ پینگ‌پنگ‌باز برتر از استان‌های مختلف کشور که موفق به کسب سهمیه حضور شده بودند، در قالب دو گروه هشت‌نفره و به صورت دوره‌ای با یکدیگر به رقابت پرداختند.

«سامران کریمی» پینگ‌پنگ‌باز صاحب‌عنوان کردستانی، به‌عنوان تنها نماینده استان کردستان در این رقابت‌ها حضور داشت و در گروه «ب» مقابل حریفان خود به میدان رفت.

در پایان سه روز رقابت فشرده، سامران کریمی با غلبه بر تمام رقبای خود و با عملکردی مقتدرانه، عنوان قهرمانی مسابقات را کسب کرد و با این موفقیت، به عضویت تیم ملی بزرگسالان تنیس روی میز کشور درآمد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان ۲۰۲۶، اردیبهشت‌ ماه سال آینده به میزبانی شهر لندن در کشور انگلستان برگزار خواهد شد.