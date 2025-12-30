تعطیلی ادارات ایلام و غیرحضوری شدن مدارس در چهارشنبه

به گزارش خبرگزاری کردپرس، علیمحمد پاکدل نژاد با تاکید بر اینکه این تعطیلی شامل مراکز امدادی، درمانی، خدماتی و عملیاتی نبوده و این مراکز طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد، اظهار کرد: آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبتهای صبح و بعدازظهر بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
وی افزود: آزمونهای نهایی پایه دوازدهم و آزمونهای نهایی پایه نهم و همچنین آزمونهای دانشگاه پیام نور مطابق برنامه زمانبندی اعلامشده، در موعد مقرر برگزار میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام در پایان توصیه کرد: شهروندان گرامی به منظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش همشهریان عزیز با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهی و صرفه جویی لازم را به عمل آورند و مدیران محترم ادارات و مدارس نسبت به خاموش بودن سیستمهای گرمایشی و روشنایی در ساعات تعطیلی نظارت لازم را به عمل آورند.
