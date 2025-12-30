۹ دی ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۲

تعطیلی ادارات ایلام و غیرحضوری شدن مدارس در چهارشنبه

سرویس ایلام - مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام گفت: با توجه به گزارش‌های دریافتی از اداره‌کل هواشناسی استان مبنی بر استمرار شرایط ناپایدار جوی حاکم بر استان شامل کاهش محسوس دما و احتمال یخبندان، به منظور صیانت از سلامت شهروندان و مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی، کلیه ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانک‌ها، بیمه ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان ایلام، روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعطیل اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، علی‌محمد پاکدل نژاد با تاکید بر اینکه این تعطیلی شامل مراکز امدادی، درمانی، خدماتی و عملیاتی نبوده و این مراکز طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد، اظهار کرد: آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت‌های صبح و بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.  

وی افزود: آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم و آزمون‌های نهایی پایه نهم و همچنین آزمونهای دانشگاه پیام نور مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، در موعد مقرر برگزار می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام در پایان توصیه کرد: شهروندان گرامی به منظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش همشهریان عزیز با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهی و صرفه جویی لازم را به عمل آورند و مدیران محترم ادارات و مدارس نسبت به خاموش بودن سیستم‌های گرمایشی و روشنایی در ساعات تعطیلی نظارت لازم را به عمل آورند. 

