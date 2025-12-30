تولد نوزاد تکابی در آمبولانس اورژانس

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی در این باره بیان کرد: ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر بدحال بودن یک زن باردار در یکی از روستاهای واقع در محور تکاب–دندی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

او افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی هلال‌احمر شعبه تکاب به محل حادثه اعزام شد.

محبوبی ادامه داد: نجاتگران پس از طی مسیرهای کوهستانی، برف‌گیر و صعب‌العبور و رسیدن به روستا، اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی لازم را برای زن باردار انجام داده و وی را جهت ادامه روند درمان به سمت مرکز درمانی منتقل کردند.

مدیر عامل هلال احمر استان گفت: با توجه به مسدود بودن راه‌های دسترسی، شرایط نامناسب جوی و عدم امکان حضور عوامل اورژانس در محل روستا، عملیات امدادرسانی توسط نیروهای هلال‌احمر انجام شد که این مأموریت حدود ۳ ساعت به طول انجامید.

او در پایان گفت: پس از انتقال زن باردار به محور اصلی و تحویل وی به عوامل اورژانس، به دلیل سرعت بالای روند زایمان، نوزاد در آمبولانس اورژانس متولد شد و حال عمومی مادر و نوزاد رضایت‌بخش گزارش شده است.