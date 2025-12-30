دولت چهاردهم بر پروژه های حیاتی و زیرساختی کردستان متمرکز شده است

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در جلسه شورای فنی استان کردستان با تاکید بر اهمیت راهبردی کریدور شمال –جنوب به عنوان مهم ترین پروژه زیرساختی استان، گفت: از مجموع ۹ قطعه این کریدور در محدوده استان، برای اولین بار در تاریخ خوشبختانه در ۸ قطعه کارگاه های عمرانی به صورت کامل همزمان فعال هستند که نشان دهنده شتاب گیری روند اجرای پروژه ها نسبت به ادوار گذشته است.

وی با اشاره به نیاز اعتباری بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای تکمیل کریدور شمال – جنوب، افزود: در جریان سفر رئیس جمهور به استان، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان به این پروژه تخصیص یافته و بهره برداری از ۸۳ کیلومتر از کریدور تا سال ۱۴۰۶ تعهد شده که تحقق آن در اولویت برنامه های مدیریتی استان قرار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به جایگاه کنارگذر سنندج در این کریدور، اظهار کرد: کنارگذر سنندج در قالب کریدور شمال – جنوب تعریف شده و به زودی وارد فرآیند مناقصه خواهد شد و برای فعال سازی این قطعه، منتظر اتمام سایر بخش ها نخواهیم ماند.

حبیبی محور سنندج – مریوان را فعال ترین کارگاه عمرانی استان عنوان کرد و ادامه داد: از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور، ۷۰۰ میلیارد تومان به پروژه گردنه صلوات آباد اختصاص یافته و لازم است با فعال سازی جبهه های کاری، این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به ابرپروژه انتقال آب شرب به شهرستان بانه، این طرح را یکی از پیچیده ترین پروژه های حوزه آب کشور دانست و یادآور شد: با وجود محدودیت منابع آبی و حساسیت های زیست محیطی، ۲۱ کیلومتر خط انتقال در مدت پنج ماه اجرا و فاز نخست آن وارد مدار بهره برداری شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: تاکنون حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه و حدود ۷۰۰ میلیارد تومان نیز تخصیص یافته است.

حبیبی هم افزایی کم نظیر دستگاه ها در اجرای این طرح را الگویی موفق برای پروژه های کلان و پیچیده دانست و ابراز امیدواری کرد که در اجرای پروژه راهبردی کریدور در استان نیز از این الگو استفاده شود.

وی ضمن قدردانی از هم افزایی کم نظیر دستگاه های اجرایی، نظارتی و بخش خصوصی در اجرای این پروژه، تاکید کرد: انتقال آب بانه صرفاً یک طرح عمرانی نیست، بلکه پاسخی راهبردی به بحران کم آبی و تضمین کننده تأمین پایدار آب شرب این شهرستان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به الزامات مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان، گفت: اگرچه اجرای ضوابط مربوط به عایق کاری و جداره بندی ساختمان ها ممکن است در کوتاه مدت هزینه ساخت را افزایش دهد، اما رعایت این مقررات نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی دارد و یک ضرورت فنی و قانونی است.

حبیبی با تاکید بر بهره گیری آموزش های تخصصی و نظارت فنی در ادارات استان، افزود: دستگاه های اجرایی و مجموعه مدیریتی استان به عنوان متولیان توسعه پایدار، موظفند ضوابط مبحث نوزده را در ساختمان های تحت مدیریت خود در دستور کار قرار دهند.

در این جلسه، موضوعات دیگری از قبیل؛ ساز و کار اجرایی واگذاری اختیار داوری به شورای فنی، ساماندهی و پایدارسازی دیوار حائل پروژه مسکن مهر دگایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.