رئیس پلیس راه: شرایط تردد در اکثر محورهای کردستان نامناسب است

سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی در گفت و گو با کرد پرس، با اشاره به تداوم شرایط نامساعد جوی و کولاک شدید، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان را تشریح کرد و گفت: محور سنندج – قروه به دلیل کولاک شدید، فقط برای تردد خودروهای سواری و اتوبوس‌ها باز است و تردد سایر وسایل نقلیه در این مسیر امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به وضعیت محور قروه – همدان، اظهار کرد: در این محور، تردد صرفاً برای خودروهای سواری و تنها با استفاده از زنجیر چرخ مجاز است.

رئیس پلیس راه استان کردستان درباره محور سنندج – مریوان نیز، بیان کرد: این مسیر شرایط مشابهی دارد و تردد در آن تنها با رعایت کامل ضوابط و نکات ایمنی امکان‌پذیر است.

سرهنگ عبدالملکی از انسداد کامل برخی مسیرها خبر داد و افزود: محورهای دیواندره – سقز – بانه به دلیل شرایط نامساعد جوی تا اطلاع ثانوی به طور کامل مسدود بوده و رانندگان باید از تردد در این محورها خودداری کنند.

وی ادامه داد: در محورهای مواصلاتی شهرستان بیجار، تردد فقط برای خودروهای سواری و با همراه داشتن زنجیر چرخ امکان‌پذیر است و محور تته (مریوان – سقز) نیز به طور کامل مسدود اعلام شده است.

رئیس پلیس راه استان کردستان با تأکید بر یخ‌زدگی گسترده جاده‌ها، یادآور شد: اکثر محورهای استان دچار یخ‌زدگی هستند و وضعیت تردد به هیچ عنوان مناسب نیست. از شهروندان تقاضا داریم از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و پیش از حرکت، حتماً از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.