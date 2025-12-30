جشنواره تئاتر زاگرس نگاه جامعه به معلولان را تغییر می دهد

به گزارش خبرنگار کردپرس، نهمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت زاگرس به میزبانی استان کردستان همزمان با سراسر کشور با حضور ۱۵ اثر نمایشی از پنج استان غرب کشور از امروز نهم دی ماه آغار به کار کرد و تا دوازدهم دی ماه ادامه خواهد داشت.

در همین زمینه رئیس بهزیستی کردستان به انتخاب این استان به عنوان میزبانی این دوره از جشنواره اشاره کرد. «یکی از رویکردهای شاخص و راهبردی سازمان بهزیستی بحث توانمندسازی و تلفیق اجتماعی گروه های تحت پوشش خاصتاً در محور جامعه معلولان هست و یکی از این برنامه ها حفظ هنر و تئاتر است که می تواند این نقش را به خوبی ایفا کند. سازمان در سال های کذشته با تقویت این رویکرد در بحث معلولان، امروز جشنواره تئاتر معلولان در سراسر کشور راه اندازی کرده که در شش منطقه در سطح کشور با حضور تمامی استان ها برگزار می شود و یکی از مناطق مجری در این زمینه استان کردستان است که با حضور استانهای زاگرس نشین برگزار خواهد شد».

«حسین رسولی» در مصاحبه با خبرنگار کردپرس از اثربخشی این تئاتر بر جامعه معلولان گفت. «اثر هنر تئاتر در تقویت فردی و اجتماعی افراد دارای معلولیت یک اثر عمقی و چند وجهی است. تئاتر برای معلولان صرف یک اجرا و یک نمایش نیست و می تواند برای آنان حکم اجتماعی سازی و توانمندسازی و بیانگر توانمندی باشد. این افراد از طریق زبان هنر می توانند توانمندی های خود را به جامعه انتقال دهند و چالش ها و مسایلی که در ارتباط با جامعه معلولان هست را بیان و از این طریق عزت نفس و خودباوری خود را به اثبات برسانند و نشان دهند که سهم معلولیت اجتماعی در جامعه کمتر از معلولیت فردی نیست و همچنین در بحث تقویت مهارتهای کلامی و غیرکلامی فردی و اجتماعی و کاهش استرس ها اثر دارد به طوری که در بسیاری از جشنواره ها ما شاهد این موارد بودیم و کم و بیش افراد توانمند معلولی بودند که امروز در صحنه اجتماعی تئاتر موفق شده اند و به خوبی می درخشند».

او در ادامه راهکارهایی را برای بهبود جشنواره از نظر محتوایی و کیفی بیان کرد. «در کنار اجرایی که معلولان هنرمند دارند باید روی محتوای اجراها و برنامه های آموزشی و توامند کردنشان کار شود که تخصصی و حرفه ای باشد و آن حق مطلب را به درستی به جامعه انتقال دهند و برای این کار نه تنها بهزیستی کشور بلکه دستگاه های متولی در حوزه فرهنگ هم باید حمایت لازم را داشته باشند».

«رسولی» همچنین تأثیر این جشنواره بر دیدگاه جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت را مهم دانست. «چیزی که در جامعه در بحث معلولیت می بینیم علیرغم کارهای فراوانی که انجام شده در تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولان است. ما می بینیم که نگرش جامعه نسبت به این افراد گاهی ترحم آمیز و منفی هست و تئاتر بهترین و مهمترین سناریو و پلتفرمی هست که می تواند این مهم را به جامعه برساند که معلولان علیرغم محدودیتها و معلولیت ها توانمندی بالفعل هم دارند و باید این ظرفیت را برایشان ایجاد کنیم تا توانمندیهایشان بالفعل شده و در مسیر لازم کاربردی کنند»./