کردستان با هدف جذب سرمایه گذاران در نمایشگاه گردشگری تهران حضور می یابد

سرویس کردستان - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: حضور کردستان در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران باید دارای خروجی مشخص باشد و تمرکز اصلی بر معرفی توانمندی ها و ایجاد زمینه مناسب برای جذب سرمایه گذاران در حوزه گردشگری است.

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در جلسه هم اندیشی حضور استان در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران از حضور منسجم و هدفمند استان در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران خبر داد و گفت: استان کردستان در شاخه های مختلف گردشگری از ظرفیت ها و زیرساخت های مناسبی برخوردار است و نمایشگاه گردشگری تهران فرصت مهمی برای معرفی این توانمندی ها در سطح ملی و بین المللی به شمار می رود.

وی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی دقیق و حضور منسجم استان در این رویداد بین المللی، افزود: انتظار می رود تمامی فعالان، تشکل ها و بخش خصوصی گردشگری استان از این فرصت به صورت حداکثری برای معرفی ظرفیت ها و توانمندی های خود استفاده کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با اشاره به اهمیت هدفمندی حضور استان در این نمایشگاه، اظهار کرد: حضور کردستان در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران باید دارای خروجی مشخص باشد و تمرکز اصلی بر معرفی توانمندی ها و ایجاد زمینه مناسب برای جذب سرمایه گذاران در حوزه گردشگری است.

طالب نیا ادامه داد: گردشگری رویدادمحور به عنوان برند کردستان از محورهای مهمی است که در این نمایشگاه معرفی می شود و می تواند استان را به عنوان مقصدی فعال در زمینه رویدادهای گردشگری معرفی کند.

وی یادآور شد: گردشگری سلامت هم به عنوان یکی از شاخه های مهم گردشگری استان، فرصتی برای معرفی ظرفیت های درمانی و رفاهی کردستان برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان بیان کرد: با برنامه ها و فعالیت های ویژه برای کودکان، گردشگری کودک بخشی از تجربه گردشگری در استان کردستان را به صورت جذاب و آموزشی معرفی خواهد کرد.

طالب نیا همچنین از حضور فعال شهرهای ملی و جهانی صنایع دستی استان در این نمایشگاه خبر داد و گفت: این شهرها و روستاها به عنوان ویترین توانمندی های استان، حضوری ویژه خواهند داشت و بیش از ۱۰ غرفه صنایع دستی استان به صورت کارگاهی و در قالب ورکشاپ در این نمایشگاه فعالیت می کنند.

وی افزود: پایگاه های ملی و جهانی استان از جمله زیویه، کرفتو و منظر فرهنگی تاریخی هورامان نیز در این نمایشگاه معرفی می شوند و ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و طبیعی آن ها به صورت تخصصی ارائه خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با اشاره به برگزاری فم تور تخصصی در حاشیه این نمایشگاه، اظهار کرد: این فم تور با محوریت صنعتگران برگزار می شود و نقش موثری در آشنایی مخاطبان با میراث فرهنگی و ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی استان ایفا می کند.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران از تاریخ ٢٣ بهمن ماه سال جاری افتتاح و به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ادامه دارد.

