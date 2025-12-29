یک نیروی مرزبانی در بانه براثر سرمازدگی جان خود را از دست داد

احمد محمد رضایی در گفت وگو با خبرنگار کردپرس اظهار داشت: شب گذشته چهار ن نفر از نیروهای مرزبانی در پاسگاه مرزی بلکه بخش آرمرده بانه براثر سرمازدگی مصدوم شدند که تا ساعتی دیگر توسط بالگرد به بیمارستان منتقل می شوند وسروان مجیدی مهر از نیروهای مرزبانی پاسگاه بلکه نیز جانش را از دست داد.

بارش برف سنگین از شامگاه جمعه در بانه آغاز شد که باعث مسدود شدن جاده های منتهی به شهرستان و تعطیلی مدارس شد و همچنین رفت و آمد را در سطح شهر مختل کرد و راه چندین روستا بسته شد.

ارتفاع برف در برخی از مناطق به حدود یک متر و در شهر بانه حدود 50 سانتیمتر رسید.