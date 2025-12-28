شتاب گیری پروژه افزایش خط گردنه «صلوات آباد» با مشارکت مؤدیان کردستانی

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، با بیان اینکه حدود ۳۵ درصد هزینه اجرای این پروژه در سال جاری از محل مالیات های نشان دار تأمین می شود، گفت: اجرای پروژه افزایش خط این محور پرتردد، نقش مهمی در ارتقای ایمنی جاده ای، کاهش زمان سفر و تسهیل تردد شهروندان خواهد داشت.

وی با تأکید بر مزایای طرح نشان دار کردن مالیات، افزود: این طرح ضمن ایجاد شفافیت در نحوه هزینه کرد منابع مالیاتی، امکان بازگشت مستقیم مالیات پرداختی به جامعه و استفاده از آن در پروژه های اولویت دار عمرانی را فراهم می کند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان مشارکت مؤدیان در این طرح را نشانه ای از اعتماد عمومی و مسئولیت پذیری اجتماعی دانست و اظهار کرد: همراهی فعال مؤدیان مالیاتی، پشتوانه ای پایدار برای توسعه زیرساخت ها و عاملی مؤثر در شتاب بخشی به روند اجرای طرح های عمرانی در استان کردستان است.