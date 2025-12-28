۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۴

هشدار پلیس راه کردستان نسبت به سفرهای غیرضروری در پی بارش برف

سرویس کردستان - رئیس پلیس راه استان کردستان با اشاره به تداوم بارش برف در اغلب محورهای مواصلاتی استان، به ویژه مناطق غربی، از شهروندان خواست از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی در گفت وگو با خبرنگار کردپرس، گفت: هم اکنون بارش برف در محورهای سقز–بانه، سقز–بوکان، سقز–دیواندره و دیواندره–سنندج گزارش شده و بر اساس پیش بینی های هواشناسی، بیشترین میزان بارش امروز در غرب استان خواهد بود.

وی با تأکید بر لزوم آمادگی کامل رانندگان، افزود: همراه داشتن تجهیزات زمستانه از جمله زنجیرچرخ، لباس گرم و اطمینان از سالم بودن تجهیزات خودرو مانند برف پاک کن و شیشه شور ضروری است تا در شرایط بارندگی و لغزندگی جاده ها مشکلی برای رانندگان ایجاد نشود.

رئیس پلیس راه کردستان ضمن توصیه مجدد به پرهیز از سفرهای غیرضروری، اظهار کرد: در صورت ضرورت انجام سفر، شهروندان ترجیحاً از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و نکات ایمنی را به طور کامل رعایت کنند.

سرهنگ عبدالملکی رعایت فاصله طولی مناسب در حین رانندگی را از مهم ترین عوامل پیشگیری از حوادث عنوان کرد و ادامه داد: برای رفاه حال مسافران، مکان هایی برای اسکان اضطراری با هماهنگی فرمانداری ها پیش بینی شده است.

وی یادآور شد: در صورت تشدید بارش ها و با تشخیص کارشناسان، ممکن است تردد خودروهای سنگین و کشنده در برخی محورهای استان به طور موقت ممنوع شود.

