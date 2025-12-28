هشدار پلیس راه کردستان نسبت به سفرهای غیرضروری در پی بارش برف

سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی در گفت وگو با خبرنگار کردپرس، گفت: هم اکنون بارش برف در محورهای سقز–بانه، سقز–بوکان، سقز–دیواندره و دیواندره–سنندج گزارش شده و بر اساس پیش بینی های هواشناسی، بیشترین میزان بارش امروز در غرب استان خواهد بود.

وی با تأکید بر لزوم آمادگی کامل رانندگان، افزود: همراه داشتن تجهیزات زمستانه از جمله زنجیرچرخ، لباس گرم و اطمینان از سالم بودن تجهیزات خودرو مانند برف پاک کن و شیشه شور ضروری است تا در شرایط بارندگی و لغزندگی جاده ها مشکلی برای رانندگان ایجاد نشود.

رئیس پلیس راه کردستان ضمن توصیه مجدد به پرهیز از سفرهای غیرضروری، اظهار کرد: در صورت ضرورت انجام سفر، شهروندان ترجیحاً از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و نکات ایمنی را به طور کامل رعایت کنند.

سرهنگ عبدالملکی رعایت فاصله طولی مناسب در حین رانندگی را از مهم ترین عوامل پیشگیری از حوادث عنوان کرد و ادامه داد: برای رفاه حال مسافران، مکان هایی برای اسکان اضطراری با هماهنگی فرمانداری ها پیش بینی شده است.

وی یادآور شد: در صورت تشدید بارش ها و با تشخیص کارشناسان، ممکن است تردد خودروهای سنگین و کشنده در برخی محورهای استان به طور موقت ممنوع شود.