تراز مالی اقلیم کردستان و بغداد؛ نفت و درآمدهای غیرنفتی به روایت ارقام رسمی

به گزارش کردپرس، دولت اقلیم کردستان به‌صورت ماهانه از محل فروش نفت و درآمدهای داخلی، ۷۵۳ میلیارد دینار به بغداد پرداخت می‌کند، در حالی که بغداد نیز ماهانه ۹۴۱ میلیارد دینار به اقلیم کردستان منتقل می‌کند.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی وزارت نفت عراق درباره‌ی ماه نوامبر ۲۰۲۵، فروش نفت اقلیم کردستان از طریق شرکت «سومو» در این ماه به ۷ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۷۳۳ بشکه رسیده است؛ یعنی به‌طور میانگین روزانه ۲۵۲ هزار و ۷۹۱ بشکه نفت به فروش رفته که با قیمت سومو، هر بشکه ۶۱٫۸۷۴ دلار محاسبه شده است.

طبق این آمار، جزئیات مالی اقلیم و بغداد در ماه ۱۱/۲۰۲۵ به شرح زیر است:

درآمد نفت فروخته‌شده‌ی اقلیم کردستان: ۶۳۳ میلیارد و ۴۷۱ میلیون و ۷۱۸ هزار دینار

درآمدهای غیرنفتی تحویلی به بغداد: ۱۲۰ میلیارد دینار

مجموع کل پرداخت اقلیم کردستان به بغداد: ۷۵۳ میلیارد و ۴۷۱ میلیون و ۷۱۸ هزار دینار

مبلغ پرداختی بغداد به اقلیم کردستان : ۹۴۱ میلیارد و ۸۷۴ میلیون دینار

میزان اختلاف: ۱۸۸ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۲۸۲ هزار دینار

با این حال، بغداد برای هر بشکه نفت ۱۶ دلار به شرکت‌های نفتی پرداخت می‌کند که مجموع آن به ۱۲۱ میلیون و ۳۳۹ هزار دلار می‌رسد؛ رقمی که معادل ۱۶۳ میلیارد و ۸۰۷ میلیون دینار است.