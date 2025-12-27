استاندار آذربایجان غربی: با مدیران کم کار برخورد می شود

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی صبح امروز در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجانغربی، احیای دریاچه ارومیه را یک تکلیف شرعی برای خود دانسته و افزود: تمامی استانهای واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه موظف هستند وظایف خود را بهطور کامل انجام دهند و با اهتمام جدی، طرحهای احیا را به سرانجام برسانند.
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اهمیت حیاتی دریاچه ارومیه، گفت: مدیریت و هدایت صحیح رودخانهها و انهار به سمت دریاچه ارومیه یک ضرورت انکارناپذیر است و باید با هرگونه انحراف، مسدودسازی و برداشت غیرمجاز از منابع آبی برخورد جدی شود.
او همچنین با اشاره به رویکرد محلهمحوری در مدیریت استان، خاطرنشان کرد: برای اجرای موفق طرح محلهمحوری، باید همه امکانات موجود تجمیع شده و همافزایی واقعی بین دستگاهها شکل گیرد.
استاندار آذربایجانغربی به پویا و اثرگذار بودن ستاد محلهمحوری نیز اشاره کرده و افزود: این ستاد باید هر هفته حداقل یک رویداد مهم و ملموس داشته باشد و هدف نهایی ما رسیدن به روزی است که اطمینان حاصل کنیم بخش عمدهای از مشکلات مردم در همان محل زندگی آنان برطرف میشود.
او در پایان با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی به بودجههای دولتی، افزود: سرمایهگذاریها در قالب رویداد اینوا بسیار فراتر از بودجههای دولتی بوده و میتواند موتور محرک توسعه استان باشد.
نظر شما