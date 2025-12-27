۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۶

۲۲ زندانی جرایم غیرعمد در کردستان آزاد شدند

سرویس کردستان - مدیر ستاد مردمی دیه در کردستان گفت: نیکوکاران کردستانی در آذر ماه سال جاری با کمک‌های مالی خود، زمینه آزادی ۲۲ زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کردند.

به گزارش کرد پرس، محمد خسروی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: نیکوکاران کردستانی در آذر ماه، ۱۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال را به حساب ستاد دیه واریز و ۲۲ زندانی را از زندان آزاد کردند.

وی افزود: خسروی از مردم استان به ویژه خیرین و افراد توانمند خواست با کمک‌های مالی خود، زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم و دل خانواده‌هایشان را شاد کنند.

مدیر ستاد مردمی دیه در کردستان اظهار کرد: خیرین با مراجعه به دفتر ستاد دیه با در اختیار گذاشتن پرونده پس از تحقیقات میدانی، کمک های خود را اهدا می کنند.

