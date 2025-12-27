سرخط خبرهای۶دی خبرگزاری کردپرس

با دمشق برای ادغام نیروهای نظامی و رسمی شدن کارکنان مدیریت خودگردان به توافق رسیدیم

فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، اعلام کرد : مذاکرات با دولت سوریه به تفاهم‌هایی منجر شده است. طبق این تفاهم، نیروهای نظامی ادغام شده و کارکنان مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه به کارکنان رسمی دولت تبدیل خواهند شد. مظلوم عبدی همچنین گفت : در این مذاکرات پیشرفت‌هایی در زمینه هماهنگی نیروهای نظامی، گذرگاه‌های مرزی، و منابع طبیعی حاصل شده است و تأکید کرد که این منابع متعلق به همه سوری‌ها است. او افزود که راه‌حل نهایی باید غیرمتمرکز باشد و مردم شمال و شرق سوریه باید قادر به مدیریت مناطق خود تحت چارچوب قانون اساسی باشند.



رمزگشایی از یک بحران میان ترکیه و حزب دموکرات کردستانِ عراق

تنش اخیر میان آنکارا و دفتر مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان (KDP)، فراتر از یک اختلاف دیپلماتیک ساده است و نشان‌دهنده بازآرایی عمیق در معادلات کردی و توازن قدرت منطقه‌ای است. این تنش به‌دنبال اظهارات تند رهبر حزب حرکت ملی ترکیه درباره تیم حفاظتی بارزانی در سفر او به ترکیه و واکنش شدید دفتر بارزانی به این اظهارات شکل گرفت. این بحران همزمان با روند صلح ترکیه و پ‌ک‌ک و افتتاح کنسولگری بزرگ ایالات متحده در اربیل رخ داده است، که به تقویت جایگاه بین‌المللی اقلیم کردستان کمک کرده و ممکن است موازنه قدرت در شمال عراق را تغییر دهد.



اجرای توافق کردها و دمشق پیش از سال جدید بعید است

رادیو ملی آمریکا (NPR) گزارش داده که احتمال اجرای کامل توافق میان نیروهای کرد سوریه و دولت دمشق پیش از پایان سال جدید میلادی کم است و به زمان بیشتری برای عبور از موانع سیاسی و امنیتی نیاز دارند. بی‌اعتمادی عمیق میان طرفین یکی از بزرگ‌ترین موانع اجرای توافق ۱۰ مارس است که هدف آن کاهش تنش‌ها و ایجاد سازوکار سیاسی ـ امنیتی مشترک بود. با این حال، یک مقام سابق وزارت خارجه آمریکا گفته که واشنگتن همچنان اجرای این توافق را بهترین گزینه برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها می‌داند، اما پیش‌بینی می‌شود که حتی اگر توافق اجرا نشود، جنگ گسترده‌ای میان کردها و دمشق محتمل نیست.