به گزارش کردپرس؛ فرماندار شهرستان جوانرود از تحول چشمگیر در اجرای طرح تجارت مرزی در این شهرستان خبر داد و گفت: با پیگیری های استاندار و فرمانداری شهرستان، با ساماندهی مبادلات مرزی و اصلاح فرآیندها، تعداد کارتهای فعال طرح تجارت مرزی در جوانرود از ۳۲۰۰ کارت به ۱۵۰۰۰ کارت فعال در سامانه مرزنشینان افزایش یافته است.
هوشیار عبداللهزاده با اشاره به نتایج ملموس این اقدام افزود: تنها در ماه آذر و با رایزنیهای انجامشده، ۱۳۱۲۷ خانوار مرزنشین از مزایای این طرح بهرهمند شدند و ۳۳ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان سهم مرزنشینان به حساب آنان واریز شد.
وی تصریح کرد: این رقم پرداختی در مقایسه با چهار ماه نخست اجرای طرح، رشد بیش از پنجبرابری را نشان میدهد.
عبداللهزاده با مقایسه آمارها تصریح کرد: از آغاز اجرای طرح در ماههای مرداد، شهریور، مهر و آبان در مجموع تنها ۲۸۰۲ خانوار با مبلغ ۶ میلیارد و ۷۶۱ میلیون تومان از مزایای مبادلات مرزی استفاده کرده بودند، اما در آذرماه این عدد جهشی بیسابقه داشته است؛ بهگونهای که تعداد خانوارهای بهرهمند از ۵۹۰ خانوار در مرداد به ۱۳۱۲۷ خانوار در آذر رسیده است.
وی در تشریح مزایای این طرح برای مرزنشینان گفت: طرح تجارت مرزی نقش مهمی در تقویت معیشت خانوارهای مرزنشین، افزایش درآمد پایدار، کاهش فشار اقتصادی، رونق فعالیتهای قانونی مرزی و ایجاد عدالت در بهرهمندی از ظرفیت مرز دارد و تلاش ما این است که با تداوم ساماندهی و نظارت، این منافع بهصورت عادلانه و مستمر به مردم برسد.
فرماندار جوانرود در پایان تأکید کرد: اجرای موفق طرح تجارت مرزی، نمونهای روشن از اثرگذاری مدیریت منسجم و پیگیری میدانی در بهبود شرایط اقتصادی مرزنشینان است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.
