مالکیت بازارچه مرزی سیرانبند پس از ۲۳ سال تعیین تکلیف شد

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی ضمن تایید این خبر، گفت: پس از سال ها پیگیری و ده ها بار رفت وآمد حقوقی میان استانداری و کمیسیون حقوقی هیأت دولت، مالکیت ۶۵ هزار متر مربع از عرصه بازارچه مرزی سیرانبند تعیین تکلیف و انتقال آن به استانداری کردستان به تصویب رسید.

وی افزود: در جلسه امروز کمیسیون حقوقی و مستندسازی اموال غیرمنقول معاونت حقوقی ریاست جمهوری، انتقال مالکیت این عرصه از منابع طبیعی استان به استانداری کردستان مورد موافقت قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه این اقدام گام مهمی در ساماندهی و توسعه این بازارچه مرزی محسوب می شود، اظهار کرد: این مصوبه برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات دولت نیز برسد.