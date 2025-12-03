به گزارش کردپرس، «محمدرضا امامینیا» افزود: پروژه کیفیسازی نفت کوره (احداث واحد تصفیه، تبدیل و تفکیک نفت کوره) با پیمانکاری شرکت «آذر انرژی» و مدیریت طرح توسط شرکت مهندسان مشاور «شارگان» و حمایت سهامدار عمده پالایشگاه اقای هادی درویش وند در این پالایشگاه در دست اجراست.
هدف از اجرای این پروژه، کاهش تولید نفت کوره و افزایش تولید نفتگاز، تولید محصولات جدید از جمله برشهای پایه روغن و خوراک واحدهای روغن سازی است. به گفته او، با بهرهبرداری از این طرح، میزان تولید نفتگاز در پالایشگاه 2 برابر خواهد شد.
وی تصریح کرد: تصفیه نفت کوره نقش مهمی در تولید سوخت پاک برای صنایع زیربنایی همچون نیروگاهها و کارخانههای سیمان دارد و اجرای این طرح میتواند به کاهش آلایندههای صنعتی کمک کند.
امامینیا همچنین با اشاره به پروژه کیفیسازی محصولات بنزین و نفتگاز (گازوئیل )گفت: مطالعات فاز طراحی و خرید دانش فنی این طرح از سوی پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده و فاز طراحی (FEED) نیز توسط مشاور شارگان تکمیل شده است. به گفته او، مناقصه این پروژه برگزار شده و برنده آن بهزودی آغاز به کار خواهد کرد.
سخنگوی پالایشگاه نفت کرمانشاه افزود: با اجرای این پروژه، عدد اکتان بنزین تولیدی به ۹۵ افزایش مییابد و میزان گوگرد موجود در نفتگاز به ۱۰ ppm کاهش پیدا میکند؛ اقدامی که در نهایت به تولید سوخت پاک و سازگار با محیط زیست منجر خواهد شد.
وی تعداد اشتغالزایی مستقیم این طرحها را حدود یکهزار نفر در دوره ساخت و ۲۵۰ نفر در زمان بهرهبرداری اعلام کرد.
به گفته امامینیا، در پروژه کیفیسازی نفت کوره تاکنون ۵۰ درصد تجهیزات سفارشگذاری شده و سازندگان نیز مشخص شدهاند و هماکنون ساخت تجهیزات در حال انجام است. همچنین فاز مطالعات و طراحی تفسیری بهصورت همزمان پیش میرود و بخش احداث مخازن نیز ۴۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
سخنگوی پالایشگاه نفت کرمانشاه تأکید کرد: اجرای این پروژهها نقشی اساسی در کاهش آلایندههای زیستمحیطی، ارتقای شاخصهای کیفی فرآوردههای تولیدی و افزایش سوددهی پالایشگاه کرمانشاه خواهد داشت.
امامینیا در پایان گفت: شرکت پالایش نفت کرمانشاه در راستای ارتقای کیفیت فرآوردههای تولیدی، سه پروژه کیفیسازی نفت کوره، بنزین و نفتگاز را تعریف و عملیاتی کرده است.
وی همچنین از حمایتهای «مهندس هادی درویش وند» سهامدار عمده پالایشگاه در تأمین منابع مالی پروژههای توسعهای قدردانی کرد و افزود: در ۹ سال مدیریت بخش خصوصی، پالایشگاه کرمانشاه با تلاش کارکنان و مدیران مسیر توسعه و عمل به مسئولیتهای اجتماعی را با جدیت دنبال کرده است.
نظر شما