کشف جسد یک کودک داخل کانال روستایی در بوکان

به گزارش کردپرس، سرهنگ موسی بهاری گفت: در پی کشف جسد در حوالی شهرستان بوکان در یک کانال روستایی، با حضور کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان موضوع تحت رسیدگی ویژه قرار گرفت.
بهاری افزود: کارآگاهان با بررسیهای تخصصی و با استفاده از روشهای نوین پلیسی هویت فرد فوت شده که اهل و ساکن استان دیگر است را شناسایی کردند.
او ادامه داد: در نهایت موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر متهم شدند و پرونده جهت ادامه رسیدگی و بررسی به مرجع قضایی ارجاع گردید.
فرمانده انتظامی بوکان گفت: بنابر برسیهای انجام شده، کودک ١١ ساله جان باخته و همچنین فرد دستگیر شده اهل شهرستان بوکان و حتی آذربایجان غربی نیستند.
نظر شما